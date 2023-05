Em um anúncio recente, a Elastic, empresa responsável pelo mecanismo de busca e análise distribuída amplamente utilizado Elasticsearch, lançou seu Elasticsearch Relevance Engine (ESRE). A mais recente adição ao seu conjunto de soluções baseadas em IA, o ESRE foi projetado para fornecer inovação orientada por IA aos dados corporativos sem comprometer o tamanho, a eficiência de custos ou a segurança.

No centro do ESRE estão os seus modelos integrados de pesquisa vectorial e de transformação, que facilitam as aplicações de IA generativa, ao mesmo tempo que navegam pelos desafios inerentes à gestão de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. Ao aproveitar esses recursos, os usuários podem criar implantações seguras que simplificam o acesso ao valor total de seus dados proprietários, melhorando simultaneamente sua infraestrutura e seus processos.

O CEO da Elastic, Ash Kulkarni, acredita que o ESRE é um divisor de águas para as empresas que buscam obter uma vantagem no mundo em rápida evolução da IA generativa. A IA generativa é um momento revolucionário na tecnologia, e as empresas que acertarem, rapidamente, serão os líderes de amanhã", disse ele, acrescentando: "O Elasticsearch Relevance Engine está disponível hoje, e já fizemos o trabalho árduo de tornar mais fácil para as empresas fazerem a IA generativa corretamente.

Além disso, o ESRE oferece aos usuários a flexibilidade de trazer seus próprios modelos de transformador e integrar modelos de transformador de terceiros em suas implantações, resultando em uma combinação perfeita de inovação de IA generativa com seus dados de negócios. Ao abordar as preocupações com a segurança dos dados e simplificar o processo de implantação, o Elasticsearch Relevance Engine permite que as organizações avancem no espaço da IA sem serem impedidas pelas barreiras tradicionais.

À luz da crescente popularidade das plataformas low-code e no-code, o ESRE da Elasticsearch é uma adição atraente ao mercado. O Relevance Engine fornece uma plataforma para inovação em IA que complementa outras soluções no-code e low-code, como AppMaster, uma plataforma líder de desenvolvimento de aplicativos de negócios com um forte foco em aplicativos de back-end e front-end. Ao oferecer ferramentas poderosas que simplificam e aceleram o processo de desenvolvimento de aplicações em todo o ecossistema de IA, o Elasticsearch e o AppMaster estão na vanguarda desta mudança no sector.