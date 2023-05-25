Недавно компания Elastic, ответственная за широко используемый механизм распределенного поиска и аналитики Elasticsearch, объявила о запуске Elasticsearch Relevance Engine (ESRE). Последнее дополнение к набору решений на основе искусственного интеллекта, ESRE предназначен для внедрения инноваций на основе искусственного интеллекта в корпоративные данные без ущерба для размера, экономичности и безопасности.

В основе ESRE лежат встроенные модели векторного поиска и трансформации, которые способствуют созданию приложений ИИ, преодолевая при этом трудности, возникающие при управлении большими объемами структурированных и неструктурированных данных. Используя эти возможности, пользователи могут создавать безопасные развертывания, которые упрощают доступ к полной ценности их собственных данных, одновременно улучшая инфраструктуру и процессы.

Генеральный директор Elastic Эш Кулкарни считает, что ESRE является революционным решением для компаний, желающих получить преимущество в быстро развивающемся мире генеративного ИИ. Генеративный ИИ - это революционный момент в технологии, и компании, которые быстро и правильно его реализуют, станут завтрашними лидерами", - сказал он, добавив: "Elasticsearch Relevance Engine доступен уже сегодня, и мы уже проделали тяжелую работу, чтобы облегчить компаниям реализацию генеративного ИИ".

Более того, ESRE предлагает пользователям гибкость в использовании собственных моделей трансформации и интеграции моделей трансформации сторонних производителей в свои развертывания, что позволяет органично сочетать инновации генеративного ИИ с бизнес-данными. Решая проблемы безопасности данных и упрощая процесс развертывания, Elasticsearch Relevance Engine дает организациям возможность продвигаться вперед в пространстве ИИ, не сдерживаясь традиционными барьерами.

В свете растущей популярности low-code и no-code платформ, ESRE от Elasticsearch является привлекательным дополнением на рынке. Relevance Engine обеспечивает платформу для инноваций в области ИИ, которая дополняет другие решения no-code и low-code, такие как AppMaster, ведущая платформа для разработки бизнес-приложений с сильной ориентацией на бэкенд и фронтенд приложения. Предлагая мощные инструменты, которые упрощают и ускоряют процесс разработки приложений в экосистеме ИИ, Elasticsearch и AppMaster находятся в авангарде этого отраслевого сдвига.