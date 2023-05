W niedawnym ogłoszeniu Elastic, firma odpowiedzialna za szeroko stosowany rozproszony silnik wyszukiwania i analizy Elasticsearch, uruchomiła Elasticsearch Relevance Engine (ESRE). Najnowszy dodatek do pakietu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, ESRE został zaprojektowany w celu dostarczania innowacji opartych na sztucznej inteligencji do danych przedsiębiorstwa bez uszczerbku dla rozmiaru, opłacalności lub bezpieczeństwa.

U podstaw ESRE leżą wbudowane modele wyszukiwania wektorowego i transformacji, które ułatwiają generatywne aplikacje AI, jednocześnie radząc sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem dużymi ilościami ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Wykorzystując te możliwości, użytkownicy mogą tworzyć bezpieczne wdrożenia, które usprawniają dostęp do pełnej wartości ich zastrzeżonych danych, jednocześnie poprawiając infrastrukturę i procesy.

Dyrektor generalny Elastic, Ash Kulkarni, uważa, że ESRE jest przełomem dla firm, które chcą uzyskać przewagę w szybko rozwijającym się świecie generatywnej sztucznej inteligencji. Generatywna sztuczna inteligencja to rewolucyjny moment w technologii, a firmy, które zrobią to dobrze, szybko, będą jutrzejszymi liderami" - powiedział, dodając: "Elasticsearch Relevance Engine jest dostępny już dziś, a my już wykonaliśmy ciężką pracę, aby ułatwić firmom prawidłowe generowanie sztucznej inteligencji.

Ponadto ESRE oferuje użytkownikom elastyczność we wprowadzaniu własnych modeli transformatorów i integracji modeli transformatorów innych firm z ich wdrożeniami, co skutkuje płynnym połączeniem innowacji generatywnej sztucznej inteligencji z ich danymi biznesowymi. Rozwiązując obawy związane z bezpieczeństwem danych i upraszczając proces wdrażania, Elasticsearch Relevance Engine umożliwia organizacjom rozwój w przestrzeni sztucznej inteligencji bez ograniczania się tradycyjnymi barierami.

W świetle rosnącej popularności platform low-code i no-code, Elasticsearch ESRE jest atrakcyjnym dodatkiem do rynku. Relevance Engine zapewnia platformę dla innowacji AI, która uzupełnia inne rozwiązania no-code i low-code, takie jak AppMaster, wiodąca platforma do tworzenia aplikacji biznesowych z silnym naciskiem na aplikacje backendowe i frontendowe. Oferując potężne narzędzia, które upraszczają i przyspieszają proces tworzenia aplikacji w całym ekosystemie AI, Elasticsearch i AppMaster stoją na czele tej zmiany w branży.