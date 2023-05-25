في إعلان حديث ، أطلقت Elastic ، الشركة المسؤولة عن محرك البحث والتحليل Elasticsearch الموزع على نطاق واسع ، محرك Elasticsearch الملائمة (ESRE). أحدث إضافة إلى مجموعة الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ، تم تصميم ESRE لتقديم ابتكار مدفوع بالذكاء الاصطناعي لبيانات المؤسسة دون المساومة على الحجم أو الفعالية من حيث التكلفة أو الأمان.

يكمن جوهر ESRE في نماذج البحث المتجه والمحول المضمنة ، والتي تسهل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية أثناء التنقل في التحديات التي تأتي مع إدارة كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المهيكلة. من خلال تسخير هذه القدرات ، يمكن للمستخدمين إنشاء عمليات نشر آمنة تسهل الوصول إلى القيمة الكاملة لبيانات الملكية الخاصة بهم ، مع تحسين بنيتهم التحتية وعملياتهم في نفس الوقت.

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Elastic ، Ash Kulkarni ، أن ESRE هي لعبة تغيير للشركات التي تتطلع إلى اكتساب ميزة في عالم سريع التطور للذكاء الاصطناعي. إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو لحظة ثورية في مجال التكنولوجيا ، والشركات التي تحصل عليه بشكل صحيح وسريع ، هم قادة الغد ، "كما قال ، مضيفًا أن محرك الصلة Elasticsearch متاح اليوم ، وقد قمنا بالفعل بالعمل الشاق لتسهيل الأمر. للشركات للقيام بالذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل صحيح.

علاوة على ذلك ، توفر ESRE للمستخدمين المرونة في إحضار نماذج المحولات الخاصة بهم ودمج نماذج محولات الطرف الثالث في عمليات النشر الخاصة بهم ، مما يؤدي إلى مزيج سلس من ابتكار الذكاء الاصطناعي مع بيانات أعمالهم. من خلال معالجة مخاوف أمان البيانات وتبسيط عملية النشر ، يمكّن محرك Elasticsearch الملاءمة المؤسسات من المضي قدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي دون أن تتراجع بسبب الحواجز التقليدية.

في ضوء الشعبية المتزايدة للمنصات منخفضة الشفرة وغير المشفرة ، تعد ESRE من Elasticsearch إضافة جذابة للسوق. يوفر محرك الملاءمة نظامًا أساسيًا لابتكار الذكاء الاصطناعي الذي يكمل الحلول الأخرى no-code أو low-code ، مثل AppMaster ، وهي منصة تطوير تطبيقات أعمال رائدة تركز بشدة على تطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة. من خلال تقديم أدوات قوية تعمل على تبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيقات عبر النظام البيئي للذكاء الاصطناعي ، يقف Elasticsearch و AppMaster في طليعة هذا التحول الصناعي.