In un recente annuncio, Elastic, l'azienda responsabile del motore di ricerca e analisi distribuita Elasticsearch, ampiamente utilizzato, ha lanciato Elasticsearch Relevance Engine (ESRE). Ultima aggiunta alla suite di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, ESRE è stato progettato per fornire innovazione AI ai dati aziendali senza compromettere dimensioni, efficienza economica o sicurezza.

Il cuore di ESRE è costituito dai modelli di ricerca vettoriale e di trasformazione integrati, che facilitano le applicazioni di IA generativa e al tempo stesso affrontano le sfide legate alla gestione di grandi volumi di dati strutturati e non strutturati. Sfruttando queste capacità, gli utenti possono creare implementazioni sicure che semplificano l'accesso a tutto il valore dei loro dati proprietari, migliorando contemporaneamente l'infrastruttura e i processi.

Il CEO di Elastic, Ash Kulkarni, ritiene che ESRE rappresenti una svolta per le aziende che desiderano ottenere un vantaggio nel mondo in rapida evoluzione dell'IA generativa. L'IA generativa è un momento rivoluzionario della tecnologia e le aziende che la realizzeranno in fretta saranno i leader di domani", ha dichiarato, aggiungendo: "Elasticsearch Relevance Engine è disponibile da oggi e abbiamo già fatto il duro lavoro di rendere più facile per le aziende realizzare l'IA generativa nel modo giusto".

Inoltre, ESRE offre agli utenti la flessibilità di introdurre i propri modelli di trasformatori e di integrare modelli di trasformatori di terze parti nelle loro implementazioni, ottenendo una fusione perfetta tra l'innovazione dell'IA generativa e i loro dati aziendali. Risolvendo i problemi di sicurezza dei dati e semplificando il processo di implementazione, Elasticsearch Relevance Engine consente alle aziende di avanzare nello spazio dell'IA senza essere frenate dalle barriere tradizionali.

Alla luce della crescente popolarità delle piattaforme low-code e no-code, ESRE di Elasticsearch è un'aggiunta interessante al mercato. Relevance Engine fornisce una piattaforma per l'innovazione dell'IA che integra altre soluzioni di no-code e low-code, come AppMaster, una piattaforma leader nello sviluppo di applicazioni aziendali con una forte attenzione alle applicazioni backend e frontend. Grazie all'offerta di potenti strumenti che semplificano e accelerano il processo di sviluppo delle applicazioni in tutto l'ecosistema dell'IA, Elasticsearch e AppMaster sono in prima linea in questo cambiamento del settore.