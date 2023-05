In een recente aankondiging heeft Elastic, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de veelgebruikte gedistribueerde zoek- en analyse-engine Elasticsearch, zijn Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) gelanceerd. De nieuwste toevoeging aan hun suite van AI-gebaseerde oplossingen, ESRE is ontworpen om AI-gedreven innovatie te leveren aan bedrijfsgegevens zonder afbreuk te doen aan omvang, kostenefficiëntie of beveiliging.

De kern van ESRE wordt gevormd door de ingebouwde vectorzoek- en transformatormodellen, die generatieve AI-toepassingen vergemakkelijken en tegelijkertijd de uitdagingen van het beheer van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens aankunnen. Door deze mogelijkheden te benutten, kunnen gebruikers veilige implementaties creëren die de toegang tot de volledige waarde van hun eigen gegevens stroomlijnen en tegelijkertijd hun infrastructuur en processen verbeteren.

De CEO van Elastic, Ash Kulkarni, gelooft dat ESRE een game-changer is voor bedrijven die een voorsprong willen nemen in de snel evoluerende wereld van generatieve AI. Generatieve AI is een revolutionair moment in de technologie, en de bedrijven die het goed doen, snel, zijn de leiders van morgen," zei hij, eraan toevoegend, De Elasticsearch Relevance Engine is vandaag beschikbaar, en we hebben al het harde werk gedaan om het bedrijven gemakkelijker te maken generatieve AI goed te doen.

Bovendien biedt ESRE gebruikers de flexibiliteit om hun eigen transformatormodellen mee te nemen en transformatormodellen van derden te integreren in hun implementaties, wat resulteert in een naadloze mix van generatieve AI-innovatie met hun bedrijfsgegevens. Door het aanpakken van zorgen over gegevensbeveiliging en het vereenvoudigen van het implementatieproces stelt Elasticsearch Relevance Engine organisaties in staat om vooruit te komen in de AI-ruimte zonder te worden tegengehouden door traditionele barrières.

In het licht van de toenemende populariteit van low-code en no-code platforms is Elasticsearch's ESRE een aantrekkelijke aanvulling op de markt. De Relevance Engine biedt een platform voor AI-innovatie dat een aanvulling vormt op andere no-code en low-code oplossingen, zoals AppMaster, een toonaangevend platform voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties met een sterke focus op backend- en frontend-toepassingen. Door krachtige tools aan te bieden die het applicatieontwikkelingsproces in het hele AI-ecosysteem vereenvoudigen en versnellen, staan Elasticsearch en AppMaster in de voorhoede van deze industrieverschuiving.