在最近的公告中，负责广泛使用的分布式搜索和分析引擎Elasticsearch的公司Elastic推出了其Elasticsearch Relevance Engine（ESRE）。作为其基于人工智能的解决方案套件的最新成员，ESRE旨在为企业数据提供人工智能驱动的创新，而不影响规模、成本效益或安全性。

ESRE的核心是其内置的矢量搜索和转化器模型，这有助于生成性人工智能应用，同时应对管理大量结构化和非结构化数据带来的挑战。通过利用这些能力，用户可以创建安全的部署，简化对其专有数据全部价值的访问，同时改善其基础设施和流程。

Elastic公司首席执行官Ash Kulkarni认为，对于希望在快速发展的生成性人工智能世界中获得优势的企业来说，ESRE是一个改变游戏规则的工具。他说："生成性人工智能是技术上的一个革命性时刻，那些能快速掌握它的公司就是明天的领导者。"他补充说，Elasticsearch Relevance Engine今天就可以使用，我们已经做了艰苦的工作，使企业更容易正确地进行生成性人工智能。

此外，ESRE为用户提供了灵活性，使他们能够带来自己的转化器模型，并将第三方转化器模型整合到他们的部署中，从而使生成式人工智能创新与他们的业务数据无缝融合。通过解决数据安全问题和简化部署过程，Elasticsearch Relevance Engine使企业能够在人工智能领域开拓进取，而不会被传统的障碍所阻碍。

鉴于低代码和无代码平台越来越受欢迎，Elasticsearch的ESRE是对市场的一种补充。Relevance Engine为人工智能创新提供了一个平台，补充了其他no-code 和low-code 解决方案，例如AppMaster ，这是一个领先的商业应用开发平台，主要关注后端和前端应用。通过提供强大的工具，简化和加速整个人工智能生态系统的应用开发过程，Elasticsearch和AppMaster ，站在这个行业转变的最前沿。