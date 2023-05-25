Yaygın olarak kullanılan dağıtılmış arama ve analitik motoru Elasticsearch'ten sorumlu olan Elastic, yakın tarihli bir duyuruda Elasticsearch Relevance Engine'i (ESRE) piyasaya sürdü. Yapay zeka tabanlı çözüm paketlerine en son eklenen ESRE, boyut, maliyet verimliliği veya güvenlikten ödün vermeden kurumsal verilere yapay zeka odaklı yenilik getirmek için tasarlanmıştır.

ESRE'nin temelinde, büyük hacimli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri yönetmenin getirdiği zorlukların üstesinden gelirken üretken yapay zeka uygulamalarını kolaylaştıran yerleşik vektör arama ve dönüştürme modelleri bulunur. Kullanıcılar, bu yeteneklerden yararlanarak, kendi özel verilerinin tam değerine erişimi kolaylaştıran ve aynı zamanda altyapılarını ve süreçlerini iyileştiren güvenli dağıtımlar oluşturabilir.

Elastic CEO'su Ash Kulkarni, ESRE'nin üretken yapay zekanın hızla gelişen dünyasında avantaj elde etmek isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştireceğine inanıyor. Üretken yapay zeka, teknolojide devrim niteliğinde bir an ve bunu doğru, hızlı bir şekilde yapan şirketler yarının liderleri olacak" dedi ve sözlerine, Elasticsearch Relevance Engine'in bugün kullanıma sunulduğunu ve biz bunu kolaylaştırmak için şimdiden çok çalıştık. şirketlerin üretken yapay zekayı doğru yapması için.

Ayrıca ESRE, kullanıcılara kendi trafo modellerini getirme ve üçüncü taraf trafo modellerini dağıtımlarına entegre etme esnekliği sunarak üretken yapay zeka inovasyonunun iş verileriyle kusursuz bir şekilde harmanlanmasını sağlar. Elasticsearch Relevance Engine, veri güvenliği endişelerini ele alarak ve devreye alma sürecini basitleştirerek, kuruluşların geleneksel engellere takılmadan yapay zeka alanında ilerlemelerini sağlar.

Düşük kodlu ve kodsuz platformların artan popülaritesi ışığında, Elasticsearch'ün ESRE'si pazar için çekici bir eklentidir. Relevance Engine, arka uç ve ön uç uygulamalarına güçlü bir şekilde odaklanan lider bir iş uygulaması geliştirme platformu olan AppMaster gibi diğer no-code ve low-code çözümleri tamamlayan yapay zeka inovasyonu için bir platform sağlar. Elasticsearch ve AppMaster, yapay zeka ekosisteminde uygulama geliştirme sürecini basitleştiren ve hızlandıran güçlü araçlar sunarak bu endüstri değişiminin ön saflarında yer alıyor.