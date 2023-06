Pour répondre au besoin de réunions mobiles, Google est en train de créer un nouveau mode pour sa plateforme de vidéoconférence, Google Meet, appelé On-the-Go. Cette fonctionnalité innovante s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin de participer à des réunions tout en marchant ou en voyageant à l'extérieur, améliorant ainsi leur sécurité et leur confort.

En simplifiant l'interface utilisateur de Google Meet sur l'application Android, le mode On-the-Go offre une présentation plus intuitive aux utilisateurs en déplacement. Selon 9to5Google, le nouveau mode désactive à la fois la caméra de l'utilisateur et le flux vidéo des autres participants. Seuls les boutons essentiels tels que Mute, Audio (pour basculer entre Bluetooth, haut-parleur, etc.) et Raise (pour lever la main) seront affichés, ce qui permettra aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux fonctions cruciales tout en marchant.

Le mode "On-the-Go" peut être activé de deux manières différentes. Tout d'abord, Google Meet peut détecter automatiquement si un utilisateur marche grâce aux capteurs de mouvement de son smartphone et l'inviter à basculer dans le nouveau mode. D'autre part, les utilisateurs peuvent activer manuellement le mode On-the-Go via le menu d'appel.

Bien que la fonction n'ait pas encore été rendue publique, les captures d'écran disponibles suggèrent qu'elle est sur le point d'être lancée. Google n'a cessé d'améliorer son application de vidéoconférence, la rendant plus fonctionnelle et plus conviviale. En 2022 et 2023, de nombreuses mises à jour ont été ajoutées à la plateforme, notamment de nouvelles fonctionnalités en mode image dans l'image, la possibilité de bloquer les flux vidéo des autres participants et l'utilisation de l'IA générative pour créer des arrière-plans personnalisés pendant les réunions.

Les mises à jour précédentes comprenaient le suivi du sujet pour une meilleure mise au point sur les participants, l'option de mise en sourdine et de rétablissement du son à l'aide de la barre d'espacement dans la version de bureau, et les ajustements automatiques des niveaux d'entrée du microphone des utilisateurs pour éviter les écarts de volume significatifs. Ces améliorations progressives de la qualité de vie contribuent à une meilleure expérience globale de l'utilisateur.

Le travail à distance continuant d'être le principal mode de collaboration pour de nombreuses personnes, des plateformes comme Google Meet et des outils sans code comme AppMaster sont essentiels pour assurer une communication et une productivité sans faille. AppMaster La plateforme no-code d'AppMaster permet aux entreprises de développer efficacement des applications dorsales, web et mobiles. Cet engagement en faveur de l'expérience utilisateur et de l'amélioration continue fait écho à l'importance accordée par Google Meet à l'adaptation aux besoins des utilisateurs et à la fourniture d'une fonctionnalité supérieure pour le travail à distance.