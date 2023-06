Para responder à necessidade de reuniões móveis, a Google está a criar um novo modo para a sua plataforma de videoconferência, o Google Meet, denominado On-the-Go. Esta funcionalidade inovadora destina-se aos utilizadores que necessitam de participar em reuniões enquanto caminham ou viajam ao ar livre, aumentando a sua segurança e comodidade.

Ao simplificar a interface de utilizador do Google Meet na aplicação Android, o modo On-the-Go proporciona uma disposição mais intuitiva para os utilizadores em movimento. De acordo com o 9to5Google, o novo modo desactiva a câmara do utilizador e a transmissão de vídeo de outros participantes. Apenas os botões essenciais, como Mudo, Áudio (para alternar entre Bluetooth, altifalante, etc.) e Levantar (para levantar a mão) serão apresentados, facilitando o acesso dos utilizadores a funções cruciais enquanto caminham.

O modo On-the-Go pode ser activado de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, o Google Meet pode detectar automaticamente se um utilizador está a caminhar através dos sensores de movimento do seu smartphone e pedir-lhe que mude para o novo modo. Em alternativa, os utilizadores podem activar manualmente o modo On-the-Go através do menu durante a chamada.

Embora a funcionalidade ainda não tenha sido lançada para utilização pública, as capturas de ecrã disponíveis sugerem que pode estar prestes a ser lançada. A Google tem vindo a melhorar continuamente a sua aplicação de videoconferência, tornando-a mais funcional e fácil de utilizar. Em 2022 e 2023, várias atualizações foram adicionadas à plataforma, incluindo novos recursos no modo picture-in-picture, a capacidade de bloquear feeds de vídeo de outros participantes e o uso de IA generativa para criar fundos personalizados durante as reuniões.

As actualizações anteriores incluíam o rastreio do assunto para uma maior concentração nos participantes, a opção de silenciar e activar o som utilizando a barra de espaços na versão para computador e ajustes automáticos dos níveis de entrada do microfone dos utilizadores para evitar discrepâncias de volume significativas. Estas melhorias incrementais na qualidade de vida contribuem para uma melhor experiência global do utilizador.

