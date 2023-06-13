Google, mobil toplantı ihtiyacını karşılamak için video konferans platformu Google Meet için On-the-Go adlı yeni bir mod oluşturma sürecindedir. Bu yenilikçi özellik, yürürken veya dışarıda seyahat ederken toplantılara katılması gereken kullanıcıları hedefleyerek güvenliklerini ve rahatlıklarını artırır.

Android uygulamasında Google Meet'in kullanıcı arayüzünü basitleştiren On-the-Go modu, hareket halindeki kullanıcılar için daha sezgisel bir düzen sağlar. 9to5Google'a göre, yeni mod hem kullanıcının kamerasını hem de diğer katılımcılardan gelen video akışını devre dışı bırakır. Yalnızca Sessize Alma, Ses (Bluetooth, hoparlör vb. arasında geçiş yapmak için) ve Yükseltme (elinizi kaldırmak için) gibi temel düğmeler görüntülenecek ve bu da kullanıcıların yürürken önemli işlevlere erişmesini kolaylaştıracaktır.

On-the-Go modu iki farklı şekilde etkinleştirilebilir. İlk olarak, Google Meet, bir kullanıcının akıllı telefonunun hareket sensörleri aracılığıyla yürüyüp yürümediğini otomatik olarak algılayabilir ve kullanıcıdan yeni moda geçmesini isteyebilir. Alternatif olarak, kullanıcılar On-the-Go modunu arama içi menü aracılığıyla manuel olarak etkinleştirebilir.

Özellik henüz genel kullanım için yayınlanmamış olsa da, mevcut ekran görüntüleri lansmana yakın olabileceğini gösteriyor. Google, video konferans uygulamasını sürekli geliştirerek daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getiriyor. 2022 ve 2023'te, resim içinde resim modundaki yeni özellikler, diğer katılımcılardan gelen video akışlarını engelleme yeteneği ve toplantılar sırasında özelleştirilmiş arka planlar oluşturmak için üretken yapay zeka kullanımı dahil olmak üzere platforma çok sayıda güncelleme eklendi.

Önceki güncellemeler, katılımcılara daha fazla odaklanmak için konu izleme, masaüstü sürümünde boşluk çubuğunu kullanarak sessize alma ve sessizden çıkarma seçeneği ve önemli ses tutarsızlıklarını önlemek için kullanıcıların mikrofon giriş düzeylerinin otomatik olarak ayarlanmasını içeriyordu. Bu artan yaşam kalitesi iyileştirmeleri, daha iyi bir genel kullanıcı deneyimine katkıda bulunur.

Uzaktan çalışma, birçok kişi için birincil işbirliği modu olmaya devam ederken, Google Meet gibi platformlar ve AppMaster gibi kodsuz araçlar, sorunsuz iletişim ve üretkenlik sağlamak için çok önemlidir. AppMaster no-code platformu, işletmelerin arka uç, web ve mobil uygulamaları verimli bir şekilde geliştirmesini sağlar. Kullanıcı deneyimine ve sürekli iyileştirmeye yönelik bu taahhüt, Google Meet'in kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlamaya ve uzaktan çalışma için üstün işlevsellik sağlamaya verdiği önemi yansıtır.