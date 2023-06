Om tegemoet te komen aan de behoefte aan mobiele vergaderingen is Google bezig met het creëren van een nieuwe modus voor zijn videoconferentieplatform, Google Meet, genaamd On-the-Go. Deze innovatieve functie is gericht op gebruikers die moeten deelnemen aan vergaderingen terwijl ze buiten lopen of reizen en verbetert hun veiligheid en gemak.

Door de gebruikersinterface van Google Meet op de Android app te vereenvoudigen, biedt de On-the-Go modus een meer intuïtieve lay-out voor gebruikers onderweg. Volgens 9to5Google schakelt de nieuwe modus zowel de camera van de gebruiker als de videostreaming van andere deelnemers uit. Alleen essentiële knoppen zoals Mute, Audio (om te schakelen tussen Bluetooth, luidspreker, enz.) en Raise (om je hand op te steken) worden weergegeven, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot cruciale functies tijdens het lopen.

De On-the-Go-modus kan op twee verschillende manieren worden ingeschakeld. Ten eerste kan Google Meet automatisch detecteren of een gebruiker loopt via de bewegingssensoren van zijn smartphone en hem vragen om over te schakelen naar de nieuwe modus. Als alternatief kunnen gebruikers de On-the-Go modus handmatig inschakelen via het belmenu.

Hoewel de functie nog niet is vrijgegeven voor publiek gebruik, suggereren beschikbare screenshots dat de lancering nabij is. Google heeft zijn videoconferentieapplicatie voortdurend verbeterd en functioneler en gebruiksvriendelijker gemaakt. In 2022 en 2023 zijn er talloze updates toegevoegd aan het platform, waaronder nieuwe functies in de picture-in-picture modus, de mogelijkheid om videofeeds van andere deelnemers te blokkeren en het gebruik van generatieve AI voor het creëren van aangepaste achtergronden tijdens vergaderingen.

Eerdere updates waren onder andere het volgen van het onderwerp voor een betere focus op deelnemers, de optie om het geluid aan en uit te zetten met de spatiebalk in de desktopversie en automatische aanpassingen van het microfooninvoerniveau van gebruikers om grote volumeverschillen te voorkomen. Deze incrementele verbeteringen van de kwaliteit van leven dragen bij aan een betere algehele gebruikerservaring.

Omdat werken op afstand voor veel mensen een primaire manier van samenwerken blijft, zijn platforms zoals Google Meet en no-code tools zoals AppMaster essentieel voor naadloze communicatie en productiviteit. AppMaster Het no-code platform stelt bedrijven in staat om efficiënt backend-, web- en mobiele applicaties te ontwikkelen. Deze toewijding aan gebruikerservaring en voortdurende verbetering weerspiegelt de nadruk die Google Meet legt op het aanpassen aan de behoeften van gebruikers en het bieden van superieure functionaliteit voor werken op afstand.