Чтобы удовлетворить потребность в мобильных встречах, Google создает новый режим для своей платформы видеоконференций Google Meet под названием On-the-Go. Эта инновационная функция предназначена для пользователей, которым необходимо участвовать в совещаниях во время прогулок или путешествий на открытом воздухе, что повышает их безопасность и удобство.

Упростив пользовательский интерфейс Google Meet в приложении для Android, режим On-the-Go обеспечивает более интуитивно понятную компоновку для пользователей, находящихся в движении. Как сообщает 9to5Google, в новом режиме отключается камера пользователя и потоковое видео от других участников. Отображаются только основные кнопки, такие как Mute, Audio (для переключения между Bluetooth, динамиком и т.д.) и Raise (для поднятия руки), что облегчает пользователям доступ к важным функциям во время ходьбы.

Режим "На ходу" можно включить двумя разными способами. Во-первых, Google Meet может автоматически определить, что пользователь идет, с помощью датчиков движения смартфона и предложить ему переключиться в новый режим. Кроме того, пользователи могут вручную включить режим On-the-Go через меню звонка.

Хотя функция еще не была выпущена для публичного использования, имеющиеся скриншоты позволяют предположить, что она близка к запуску. Google постоянно совершенствует свое приложение для видеоконференций, делая его более функциональным и удобным для пользователей. В 2022 и 2023 годах в платформу были добавлены многочисленные обновления, включая новые функции в режиме "картинка в картинке", возможность блокировать видеопоток от других участников и использование генеративного ИИ для создания индивидуальных фонов во время совещаний.

Предыдущие обновления включали отслеживание объекта для улучшения фокусировки на участниках, возможность отключения и выключения звука с помощью пробела в настольной версии, а также автоматическую регулировку уровня микрофонного ввода пользователей во избежание значительных расхождений в громкости. Эти постепенные улучшения качества жизни способствуют улучшению общего пользовательского опыта.

Поскольку удаленная работа продолжает оставаться основным способом сотрудничества для многих людей, такие платформы, как Google Meet, и no-code инструменты, такие как AppMaster, необходимы для обеспечения бесперебойной связи и продуктивности. AppMaster Платформа no-code позволяет компаниям эффективно разрабатывать внутренние, веб- и мобильные приложения. Это стремление к удобству пользователей и постоянному совершенствованию перекликается с акцентом Google Meet на адаптацию к потребностям пользователей и обеспечение превосходной функциональности для удаленной работы.