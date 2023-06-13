لتلبية الحاجة إلى اجتماعات الأجهزة المحمولة ، تعمل Google على إنشاء وضع جديد لمنصة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها ، Google Meet ، تسمى On-the-Go . تستهدف هذه الميزة المبتكرة المستخدمين الذين يحتاجون إلى المشاركة في الاجتماعات أثناء المشي أو السفر في الهواء الطلق ، مما يعزز سلامتهم وراحتهم.

من خلال تبسيط واجهة مستخدم Google Meet على تطبيق Android ، يوفر وضع أثناء التنقل تخطيطًا أكثر سهولة للمستخدمين أثناء التنقل. وفقًا لـ 9to5Google ، يعطل الوضع الجديد كلاً من كاميرا المستخدم وبث الفيديو من المشاركين الآخرين. سيتم عرض الأزرار الأساسية فقط مثل كتم الصوت والصوت (للتبديل بين البلوتوث ومكبر الصوت وما إلى ذلك) ورفع (لرفع يدك) ، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى الوظائف الأساسية أثناء المشي.

يمكن تمكين وضع أثناء التنقل بطريقتين مختلفتين. أولاً ، يمكن لـ Google Meet أن يكتشف تلقائيًا ما إذا كان المستخدم يسير عبر مستشعرات الحركة بهاتفه الذكي ويحثه على التبديل إلى الوضع الجديد. بدلاً من ذلك ، يمكن للمستخدمين تمكين وضع On-the-Go يدويًا من خلال قائمة المكالمات.

بينما لم يتم إصدار الميزة للاستخدام العام بعد ، تشير لقطات الشاشة المتاحة إلى أنها قد تكون قريبة من الإطلاق. تعمل Google باستمرار على تحسين تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها ، مما يجعله أكثر فاعلية وسهولة في الاستخدام. في عامي 2022 و 2023 ، تمت إضافة العديد من التحديثات إلى النظام الأساسي ، بما في ذلك الميزات الجديدة في وضع صورة داخل صورة ، والقدرة على حظر موجزات الفيديو من المشاركين الآخرين ، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات مخصصة أثناء الاجتماعات.

تضمنت التحديثات السابقة تتبع الموضوع لتحسين التركيز على المشاركين ، وخيار كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت باستخدام شريط المسافة في إصدار سطح المكتب ، والتعديلات التلقائية لمستويات إدخال الميكروفون للمستخدمين لتجنب الاختلافات الكبيرة في الحجم. تساهم هذه التحسينات الإضافية لجودة الحياة في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

نظرًا لأن العمل عن بُعد يستمر في كونه الوضع الأساسي للتعاون للعديد من الأشخاص ، فإن الأنظمة الأساسية مثل Google Meet والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster ضرورية لضمان الاتصال والإنتاجية السلستين. تتيح منصة AppMaster no-code للشركات تطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول بكفاءة. يعكس هذا الالتزام بتجربة المستخدم والتحسين المستمر صدى تركيز Google Meet على التكيف مع احتياجات المستخدمين وتوفير وظائف فائقة للعمل عن بُعد.