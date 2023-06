Um dem Bedarf an mobilen Meetings gerecht zu werden, ist Google dabei, einen neuen Modus für seine Videokonferenzplattform Google Meet zu entwickeln, der On-the-Go genannt wird. Diese innovative Funktion richtet sich an Nutzer, die an Meetings teilnehmen müssen, während sie im Freien unterwegs sind, um ihre Sicherheit und ihren Komfort zu verbessern.

Durch die Vereinfachung der Benutzeroberfläche von Google Meet in der Android-App bietet der On-the-Go-Modus ein intuitiveres Layout für Nutzer, die unterwegs sind. Laut 9to5Google deaktiviert der neue Modus sowohl die Kamera des Nutzers als auch das Videostreaming der anderen Teilnehmer. Nur die wichtigsten Schaltflächen wie Stummschalten, Audio (zum Umschalten zwischen Bluetooth, Lautsprecher usw.) und Erhöhen (zum Heben der Hand) werden angezeigt, so dass die Nutzer beim Gehen leichter auf wichtige Funktionen zugreifen können.

Der On-the-Go-Modus kann auf zwei verschiedene Arten aktiviert werden. Zum einen kann Google Meet über die Bewegungssensoren des Smartphones automatisch erkennen, ob der Nutzer zu Fuß unterwegs ist und ihn auffordern, in den neuen Modus zu wechseln. Alternativ können die Nutzer den On-the-Go-Modus manuell über das Menü während des Anrufs aktivieren.

Obwohl die Funktion noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, deuten verfügbare Screenshots darauf hin, dass sie kurz vor der Einführung stehen könnte. Google hat seine Videokonferenzanwendung kontinuierlich verbessert, um sie funktioneller und benutzerfreundlicher zu machen. In den Jahren 2022 und 2023 wurden der Plattform zahlreiche Updates hinzugefügt, darunter neue Funktionen im Bild-im-Bild-Modus, die Möglichkeit, Video-Feeds von anderen Teilnehmern zu blockieren, und die Verwendung generativer KI zur Erstellung individueller Hintergründe während der Meetings.

Zu den früheren Aktualisierungen gehörten die Themenverfolgung für eine bessere Fokussierung auf die Teilnehmer, die Möglichkeit, die Stummschaltung mit der Leertaste in der Desktop-Version zu aktivieren und zu deaktivieren, und die automatische Anpassung der Mikrofoneingabepegel der Benutzer, um erhebliche Lautstärkeschwankungen zu vermeiden. Diese schrittweisen Verbesserungen der Lebensqualität tragen zu einem insgesamt besseren Benutzererlebnis bei.

Da die Arbeit an entfernten Standorten für viele Menschen immer mehr zur Hauptform der Zusammenarbeit wird, sind Plattformen wie Google Meet und No-Code-Tools wie AppMaster unerlässlich, um nahtlose Kommunikation und Produktivität zu gewährleisten. AppMaster Die Plattform no-code von Google ermöglicht Unternehmen die effiziente Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Dieses Engagement für die Nutzererfahrung und die kontinuierliche Verbesserung spiegelt den Schwerpunkt von Google Meet auf der Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer und der Bereitstellung hervorragender Funktionen für die Fernarbeit wider.