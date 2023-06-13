为了满足移动会议的需求，谷歌正在为其视频会议平台Google Meet创建一种名为On-the-Go的新模式。这一创新功能针对的是那些需要在户外行走或旅行时参加会议的用户，增强了他们的安全性和便利性。

通过简化Google Meet在安卓应用上的用户界面，On-the-Go模式为移动中的用户提供了一个更直观的布局。据9to5Google报道，新模式禁用了用户的摄像头和其他参与者的视频流。只有静音、音频（在蓝牙、扬声器等之间切换）和举手（举起你的手）等基本按钮将被显示，使用户在行走时更容易访问关键功能。

On-the-Go模式可以通过两种不同方式启用。首先，Google Meet可以通过智能手机的运动传感器自动检测用户是否在行走，并提示他们切换到新模式。另外，用户可以通过通话中的菜单手动启用 "在路上 "模式。

虽然该功能尚未发布供公众使用，但现有的屏幕截图表明，它可能接近推出。谷歌一直在不断加强其视频会议应用程序，使其功能更强大，更方便用户使用。在2022年和2023年，该平台增加了许多更新，包括画中画模式的新功能，屏蔽其他参与者的视频信号的能力，以及使用生成性人工智能在会议期间创建自定义背景。

此前的更新包括对参与者进行强化聚焦的主体跟踪，在桌面版中使用空格键进行静音和取消静音的选项，以及自动调整用户的麦克风输入水平以避免明显的音量差异。这些渐进式的生活质量提升有助于改善整体用户体验。

随着远程工作继续成为许多人的主要合作模式，像Google Meet这样的平台和像AppMaster这样的无代码工具对于确保无缝沟通和生产力至关重要。AppMaster no-code 平台使企业能够有效地开发后端、网络和移动应用程序。这种对用户体验和持续改进的承诺呼应了Google Meet对适应用户需求和为远程工作提供卓越功能的强调。