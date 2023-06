Aby zaspokoić potrzebę mobilnych spotkań, Google jest w trakcie tworzenia nowego trybu dla swojej platformy wideokonferencyjnej, Google Meet, o nazwie On-the-Go. Ta innowacyjna funkcja jest skierowana do użytkowników, którzy muszą uczestniczyć w spotkaniach podczas spacerów lub podróży na świeżym powietrzu, zwiększając ich bezpieczeństwo i wygodę.

Upraszczając interfejs użytkownika Google Meet w aplikacji na Androida, tryb On-the-Go zapewnia bardziej intuicyjny układ dla użytkowników w ruchu. Według 9to5Google, nowy tryb wyłącza zarówno kamerę użytkownika, jak i strumieniowanie wideo od innych uczestników. Wyświetlane będą tylko niezbędne przyciski, takie jak Wycisz, Audio (do przełączania między Bluetooth, głośnikiem itp.) i Podnieś (do podniesienia ręki), ułatwiając użytkownikom dostęp do kluczowych funkcji podczas chodzenia.

Tryb On-the-Go można włączyć na dwa różne sposoby. Po pierwsze, Google Meet może automatycznie wykryć, czy użytkownik idzie za pomocą czujników ruchu smartfona i poprosić go o przełączenie na nowy tryb. Alternatywnie, użytkownicy mogą ręcznie włączyć tryb On-the-Go za pośrednictwem menu połączenia.

Chociaż funkcja nie została jeszcze udostępniona do użytku publicznego, dostępne zrzuty ekranu sugerują, że może być bliska uruchomienia. Google stale ulepsza swoją aplikację do wideokonferencji, czyniąc ją bardziej funkcjonalną i przyjazną dla użytkownika. W 2022 i 2023 roku do platformy dodano liczne aktualizacje, w tym nowe funkcje w trybie obrazu w obrazie, możliwość blokowania kanałów wideo od innych uczestników oraz wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia niestandardowych teł podczas spotkań.

Poprzednie aktualizacje obejmowały śledzenie obiektów w celu lepszego skupienia się na uczestnikach, opcję wyciszania i wyłączania wyciszenia za pomocą spacji w wersji na komputery stacjonarne oraz automatyczne dostosowywanie poziomów wejściowych mikrofonów użytkowników w celu uniknięcia znacznych rozbieżności w głośności. Te przyrostowe ulepszenia jakości życia przyczyniają się do lepszego ogólnego doświadczenia użytkownika.

Ponieważ praca zdalna nadal jest podstawowym sposobem współpracy dla wielu osób, platformy takie jak Google Meet i narzędzia bez kodu, takie jak AppMaster, są niezbędne do zapewnienia płynnej komunikacji i produktywności. AppMaster Platforma no-code umożliwia firmom wydajne tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. To zaangażowanie w doświadczenie użytkownika i ciągłe doskonalenie odzwierciedla nacisk Google Meet na dostosowanie się do potrzeb użytkowników i zapewnienie doskonałej funkcjonalności do pracy zdalnej.