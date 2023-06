Per rispondere all'esigenza di riunioni in mobilità, Google sta creando una nuova modalità per la sua piattaforma di videoconferenza, Google Meet, chiamata On-the-Go. Questa funzione innovativa si rivolge agli utenti che hanno bisogno di partecipare a riunioni mentre camminano o viaggiano all'aperto, migliorando la loro sicurezza e comodità.

Semplificando l'interfaccia utente di Google Meet sull'app Android, la modalità On-the-Go offre un layout più intuitivo per gli utenti in movimento. Secondo 9to5Google, la nuova modalità disattiva sia la fotocamera dell'utente che lo streaming video degli altri partecipanti. Verranno visualizzati solo i pulsanti essenziali come Mute, Audio (per passare da Bluetooth, altoparlante, ecc.) e Raise (per alzare la mano), rendendo più facile per gli utenti accedere alle funzioni cruciali mentre camminano.

La modalità On-the-Go può essere attivata in due modi diversi. In primo luogo, Google Meet è in grado di rilevare automaticamente se l'utente sta camminando tramite i sensori di movimento dello smartphone e di chiedere all'utente di passare alla nuova modalità. In alternativa, gli utenti possono attivare manualmente la modalità On-the-Go attraverso il menu di chiamata.

Sebbene la funzione non sia ancora stata rilasciata per l'uso pubblico, gli screenshot disponibili suggeriscono che potrebbe essere prossima al lancio. Google ha continuamente migliorato la sua applicazione di videoconferenza, rendendola più funzionale e facile da usare. Nel 2022 e nel 2023 sono stati aggiunti numerosi aggiornamenti alla piattaforma, tra cui nuove funzioni della modalità picture-in-picture, la possibilità di bloccare i feed video di altri partecipanti e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per creare sfondi personalizzati durante le riunioni.

Gli aggiornamenti precedenti includevano il tracciamento del soggetto per una migliore messa a fuoco dei partecipanti, l'opzione di silenziamento e disattivazione dell'audio utilizzando la barra spaziatrice nella versione desktop e la regolazione automatica dei livelli di ingresso del microfono degli utenti per evitare discrepanze significative del volume. Questi miglioramenti incrementali della qualità della vita contribuiscono a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Poiché il lavoro a distanza continua a essere una modalità di collaborazione primaria per molte persone, piattaforme come Google Meet e strumenti no-code come AppMaster sono essenziali per garantire una comunicazione e una produttività senza interruzioni. AppMaster La piattaforma no-code consente alle aziende di sviluppare in modo efficiente applicazioni backend, web e mobili. Questo impegno per l'esperienza utente e il miglioramento continuo fa eco all'enfasi posta da Google Meet nell'adattarsi alle esigenze degli utenti e nel fornire funzionalità superiori per il lavoro a distanza.