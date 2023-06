Une startup française appelée Mistral AI, créée il y a seulement un mois, a levé la somme impressionnante de 113 millions de dollars en financement d'amorçage pour concurrencer le géant technologique OpenAI dans la création, l'entraînement et la mise en œuvre de grands modèles de langage et d'IA générative ciblant les entreprises. Cofondée par des experts de Google DeepMind et Meta, Mistral AI vise à développer des solutions open-source pour les entreprises et les organisations, en résolvant ce que le PDG Arthur Mensch considère comme le plus grand défi de l'industrie de l'IA : rendre l'IA utile pour un large éventail de secteurs.

Lightspeed Venture Partners a mené le tour de table, auquel ont participé Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital et LocalGlobe. La banque d'investissement française Bpifrance et l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, sont également actionnaires de la société. Cette nouvelle injection de capitaux valorise Mistral AI à 260 millions de dollars.

L'équipe fondatrice de Mistral AI comprend Arthur Mensch, Timothée Lacroix et Guillaume Lample. Ces trois personnes ont une grande expérience de l'intelligence artificielle et se connaissent depuis l'époque où elles étaient étudiantes. Leur expérience et le mécontentement suscité par l'approche propriétaire d'entreprises d'IA comme OpenAI les ont incités à créer Mistral AI, dont l'objectif principal est le développement de logiciels libres.

La startup prévoit de développer des modèles en utilisant uniquement des données accessibles au public, afin d'éviter tout problème juridique lié aux données d'entraînement. En outre, Mistral AI permettra aux utilisateurs de fournir leurs ensembles de données et mettra en open source à la fois les modèles et les ensembles de données. Malgré les risques potentiels liés à la sécurité des applications dans le contexte de l'open source, M. Mensch est convaincu que les avantages de l'utilisation de l'open source l'emporteront sur les risques d'abus. L'open source peut s'avérer tactique en matière de sécurité, et nous pensons que ce sera également le cas ici, a-t-il ajouté.

S'il est peut-être trop tôt pour prédire le succès de Mistral AI puisqu'aucun produit n'a encore été lancé, l'accent mis par l'entreprise sur les clients professionnels mérite d'être souligné. Son objectif est de fournir aux organisations des outils faciles à utiliser pour créer leurs propres produits alimentés par l'IA, en comblant le fossé entre l'IA et les entreprises qui sont encore en train d'explorer ses cas d'utilisation.

Bien qu'investir dans une entreprise aussi jeune, sans clients ni produits établis, puisse sembler un risque considérable, Antoine Moyroud, qui a dirigé l'investissement pour Lightspeed, estime que le saut vaut la peine d'être franchi. Selon lui, l'équipe de la startup possède une expertise unique en matière de modèles de langage et fait partie des quelques rares personnes dans le monde capables d'optimiser de tels modèles avec succès. Il pense également que la valeur de l'IA réside dans son application à des infrastructures plus importantes, telles que l'informatique en nuage et la gestion de bases de données, plutôt que dans des applications orientées vers le consommateur.

Bien que les géants de la technologie tels que Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft continuent de progresser dans le domaine de l'IA, le succès de startups comme Mistral AI dans la collecte de fonds et le recrutement de talents suggère que le marché de l'IA n'est pas un monopole complet. En tant que startup française, Mistral AI cherche à devenir une force mondiale dans l'industrie de l'IA, en utilisant le financement d'amorçage pour construire une équipe de classe mondiale et développer des modèles open-source de haute qualité, ce qui pourrait transformer le paysage de l'IA.

