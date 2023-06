Uma startup francesa chamada Mistral AI, que foi criada há apenas um mês, angariou uns impressionantes 113 milhões de dólares em financiamento inicial para competir com a gigante tecnológica OpenAI na criação, formação e implementação de grandes modelos de linguagem e IA generativa direccionada para as empresas. Co-fundada por especialistas da DeepMind e Meta da Google, a Mistral AI tem como objectivo desenvolver soluções de código aberto para empresas e organizações, resolvendo o que o CEO Arthur Mensch considera ser o maior desafio na indústria da IA: tornar a IA útil para uma vasta gama de sectores.

A Lightspeed Venture Partners liderou a ronda de investimento, que contou com a participação de Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital e LocalGlobe. O banco de investimento francês Bpifrance e o antigo director executivo da Google, Eric Schmidt, são também accionistas da empresa. A nova injecção de capital avalia a Mistral AI em 260 milhões de dólares.

A equipa fundadora da Mistral AI inclui Arthur Mensch, Timothée Lacroix e Guillaume Lample. Os três indivíduos têm uma vasta experiência em inteligência artificial e conhecem-se desde o tempo em que eram estudantes. A sua experiência e o descontentamento com a abordagem proprietária das empresas de IA, como a OpenAI, inspiraram-nos a criar a Mistral AI, com o desenvolvimento de código aberto como foco principal.

Os planos da empresa incluem o desenvolvimento de modelos utilizando apenas dados publicamente disponíveis, evitando quaisquer questões legais relacionadas com os dados de formação. Além disso, a Mistral AI permitirá que os utilizadores contribuam com os seus conjuntos de dados e abrirá o código-fonte dos modelos e dos conjuntos de dados. Apesar dos potenciais riscos associados à segurança das aplicações no panorama do código aberto, Mensch está confiante de que os benefícios da utilização do código aberto ultrapassarão qualquer potencial de utilização indevida. O código aberto pode revelar-se táctico em termos de segurança e acreditamos que o mesmo acontecerá neste caso, acrescentou.

Embora possa ser muito cedo para prever o sucesso da Mistral AI, uma vez que nenhum produto foi lançado ainda, o foco da empresa em atender aos clientes corporativos é digno de nota. Seu objetivo é fornecer às organizações ferramentas fáceis de usar para criar seus próprios produtos movidos a IA, preenchendo a lacuna entre a IA e as empresas que ainda estão explorando seus casos de uso.

Embora investir numa empresa tão jovem, sem quaisquer clientes ou produtos estabelecidos, possa parecer um risco considerável, Antoine Moyroud, que liderou o investimento da Lightspeed, acredita que vale a pena dar o salto. De acordo com Moyroud, a equipa da empresa em fase de arranque possui uma experiência única em modelos linguísticos e encontra-se entre os poucos indivíduos seleccionados a nível mundial que conseguem optimizar esses modelos com êxito. Também considera que o valor da IA reside na sua aplicação a grandes infra-estruturas, como a computação em nuvem e a gestão de bases de dados, e não em aplicações orientadas para o consumidor.

Embora os gigantes tecnológicos como a Google, a Apple, a Meta, a Amazon e a Microsoft continuem a fazer progressos no domínio da IA, o sucesso de empresas em fase de arranque como a Mistral AI na angariação de fundos e no recrutamento de talentos sugere que o mercado da IA não é um monopólio completo. Enquanto startup francesa, a Mistral AI procura tornar-se uma força global na indústria da IA, utilizando o financiamento inicial para criar uma equipa de classe mundial e desenvolver modelos de fonte aberta de alta qualidade, transformando potencialmente o panorama da IA.

