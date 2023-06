Una startup francese chiamata Mistral AI, fondata solo un mese fa, ha raccolto ben 113 milioni di dollari di finanziamenti per competere con il gigante tecnologico OpenAI nella creazione, nell'addestramento e nell'implementazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e di IA generativa per le imprese. Cofondata da esperti di DeepMind e Meta di Google, Mistral AI mira a sviluppare soluzioni open-source per le imprese e le organizzazioni, risolvendo quella che il CEO Arthur Mensch considera la sfida più grande nel settore dell'AI: rendere l'AI utile per un'ampia gamma di settori.

Lightspeed Venture Partners ha guidato il round di investimento, a cui hanno partecipato Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital e LocalGlobe. Anche la banca d'investimento francese Bpifrance e l'ex CEO di Google Eric Schmidt sono azionisti della società. La nuova iniezione di capitale valuta Mistral AI 260 milioni di dollari.

Il team fondatore di Mistral AI comprende Arthur Mensch, Timothée Lacroix e Guillaume Lample. Tutte e tre le persone hanno un'ampia esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale e si conoscono fin dai tempi in cui erano studenti. La loro esperienza e l'insoddisfazione per l'approccio proprietario di aziende di intelligenza artificiale come OpenAI li ha ispirati a creare Mistral AI, il cui obiettivo principale è lo sviluppo open-source.

I piani della startup prevedono lo sviluppo di modelli utilizzando esclusivamente dati disponibili al pubblico, evitando così qualsiasi problema legale relativo ai dati di addestramento. Inoltre, Mistral AI permetterà agli utenti di contribuire con i loro set di dati e renderà open-source sia i modelli che i set di dati. Nonostante i potenziali rischi associati alla sicurezza delle applicazioni nel panorama open-source, Mensch è fiducioso che i vantaggi dell'utilizzo dell'open source supereranno qualsiasi potenziale abuso. L'open source può rivelarsi tattico in materia di sicurezza e crediamo che sarà così anche in questo caso", ha aggiunto.

Sebbene sia troppo presto per prevedere il successo di Mistral AI, dal momento che non è ancora stato rilasciato alcun prodotto, è degna di nota l'attenzione dell'azienda verso i clienti aziendali. L'obiettivo è fornire alle aziende strumenti facili da usare per creare i propri prodotti basati sull'IA, colmando il divario tra l'IA e le imprese che stanno ancora esplorando i suoi casi d'uso.

Sebbene investire in un'azienda così giovane, senza clienti o prodotti consolidati, possa sembrare un rischio considerevole, Antoine Moyroud, che ha guidato l'investimento per Lightspeed, ritiene che valga la pena fare il salto. Secondo Moyroud, il team della startup possiede un'esperienza unica nei modelli linguistici ed è tra i pochi individui al mondo in grado di ottimizzare con successo tali modelli. Moyroud ritiene inoltre che il valore dell'IA risieda nella sua applicazione a grandi infrastrutture, come il cloud computing e la gestione di database, piuttosto che in applicazioni orientate al consumatore.

Sebbene i giganti della tecnologia come Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft continuino a fare progressi nel campo dell'IA, il successo di startup come Mistral AI nel raccogliere fondi e reclutare talenti suggerisce che il mercato dell'IA non è un monopolio completo. Come startup francese, Mistral AI mira a diventare una forza globale nel settore dell'IA, utilizzando il finanziamento iniziale per costruire un team di livello mondiale e sviluppare modelli open-source di alta qualità, trasformando potenzialmente il panorama dell'IA.

