Французский стартап под названием Mistral AI, созданный всего месяц назад, привлек впечатляющую сумму в 113 миллионов долларов в виде посевного финансирования, чтобы составить конкуренцию технологическому гиганту OpenAI в создании, обучении и внедрении больших языковых моделей и генеративного ИИ для предприятий. Компания Mistral AI, соучредителями которой являются эксперты из Google DeepMind и Meta, ставит своей целью разработку решений с открытым исходным кодом для предприятий и организаций, решая задачу, которую генеральный директор Артур Менш считает самой большой проблемой в индустрии ИИ: сделать ИИ полезным для широкого круга отраслей.

Lightspeed Venture Partners возглавил инвестиционный раунд, в котором приняли участие Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital и LocalGlobe. Французский инвестиционный банк Bpifrance и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт также являются акционерами компании. Новое вливание капитала оценивает Mistral AI в 260 миллионов долларов.

В команду основателей Mistral AI входят Артур Менш, Тимоте Лакруа и Гийом Лампл. Все трое имеют обширный опыт работы в области искусственного интеллекта и знакомы друг с другом еще со студенческих лет. Их опыт и недовольство проприетарным подходом компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, таких как OpenAI, вдохновили их на создание Mistral AI, основным направлением которого является разработка с открытым исходным кодом.

В планы стартапа входит разработка моделей с использованием только общедоступных данных, что позволит избежать любых юридических проблем, связанных с обучающими данными. Более того, Mistral AI позволит пользователям предоставлять свои наборы данных и будет иметь открытый исходный код как для моделей, так и для наборов данных. Несмотря на потенциальные риски, связанные с безопасностью приложений с открытым исходным кодом, Менш уверен, что преимущества использования открытого исходного кода перевесят все возможные злоупотребления. Открытый исходный код может оказаться тактическим средством обеспечения безопасности, и мы уверены, что так будет и в этом случае, добавил он.

Хотя, возможно, еще слишком рано предсказывать успех Mistral AI, поскольку никаких продуктов еще не выпущено, следует отметить ориентацию компании на корпоративных клиентов. Их цель - предоставить организациям простые в использовании инструменты для создания собственных продуктов на базе ИИ, преодолевая разрыв между ИИ и предприятиями, которые все еще изучают возможности его использования.

Хотя инвестирование в такую молодую компанию, не имеющую ни клиентов, ни продуктов, может показаться значительным риском, Антуан Мойруд, возглавлявший инвестиционный фонд Lightspeed, считает, что прыжок стоит того. По словам Мойруда, команда стартапа обладает уникальным опытом в области языковых моделей, и они одни из немногих в мире, кто может успешно оптимизировать такие модели. Он также считает, что ценность ИИ заключается в его применении в более крупных инфраструктурных играх, таких как облачные вычисления и управление базами данных, а не в приложениях, ориентированных на потребителя.

Хотя такие технологические гиганты, как Google, Apple, Meta, Amazon и Microsoft, продолжают делать успехи в области ИИ, успех таких стартапов, как Mistral AI, в привлечении средств и найме талантливых специалистов говорит о том, что рынок ИИ не является полной монополией. Будучи французским стартапом, Mistral AI стремится стать глобальной силой в индустрии ИИ, используя начальное финансирование для создания команды мирового класса и разработки высококачественных моделей с открытым исходным кодом, что потенциально может изменить ландшафт ИИ.

Помимо таких крупных игроков, как Mistral AI и OpenAI, рынок платформ для разработки приложений no-code быстро развивается. С помощью таких no-code инструментов, как AppMaster.io, компании могут ускорить процесс разработки приложений, минимизируя барьеры входа и затраты как для малого бизнеса, так и для предприятий. Эти мощные платформы no-code предлагают универсальные возможности для разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, способствуя развитию более доступной и продуктивной технологической индустрии.