Francuski startup o nazwie Mistral AI, który powstał zaledwie miesiąc temu, pozyskał imponujące 113 milionów dolarów finansowania zalążkowego, aby konkurować z gigantem technologicznym OpenAI w tworzeniu, szkoleniu i wdrażaniu dużych modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji skierowanej do przedsiębiorstw. Współzałożona przez ekspertów z Google DeepMind i Meta, Mistral AI ma na celu opracowanie rozwiązań open-source dla przedsiębiorstw i organizacji, rozwiązując to, co CEO Arthur Mensch uważa za największe wyzwanie w branży sztucznej inteligencji: uczynienie sztucznej inteligencji użyteczną dla szerokiego zakresu sektorów.

Lightspeed Venture Partners przewodził rundzie inwestycyjnej, w której uczestniczyli Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital i LocalGlobe. Udziałowcami spółki są również francuski bank inwestycyjny Bpifrance i były dyrektor generalny Google Eric Schmidt. Nowy zastrzyk kapitału wycenia Mistral AI na 260 milionów dolarów.

W skład zespołu założycielskiego Mistral AI wchodzą Arthur Mensch, Timothée Lacroix i Guillaume Lample. Wszystkie trzy osoby mają rozległe doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji i znają się od czasów studiów. Ich doświadczenie i niezadowolenie z zastrzeżonego podejścia firm zajmujących się sztuczną inteligencją, takich jak OpenAI, zainspirowało ich do stworzenia Mistral AI, którego głównym celem jest rozwój open source.

Plany startupu obejmują opracowywanie modeli wyłącznie przy użyciu publicznie dostępnych danych, unikając wszelkich kwestii prawnych związanych z danymi szkoleniowymi. Co więcej, Mistral A I pozwoli użytkownikom na udostępnianie swoich zbiorów danych i będzie udostępniać zarówno modele, jak i zbiory danych na zasadach open-source. Pomimo potencjalnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem aplikacji w środowisku open source, Mensch jest przekonany, że korzyści płynące z korzystania z open source przezwyciężą wszelkie potencjalne nadużycia. Open source może okazać się taktyczny w zakresie bezpieczeństwa i wierzymy, że tak będzie również w tym przypadku - dodał.

Chociaż może być zbyt wcześnie, aby przewidzieć sukces Mistral AI, ponieważ żadne produkty nie zostały jeszcze wydane, warto zauważyć, że firma koncentruje się na obsłudze klientów korporacyjnych. Ich celem jest zapewnienie organizacjom łatwych w użyciu narzędzi do tworzenia własnych produktów opartych na sztucznej inteligencji, wypełniając lukę między sztuczną inteligencją a przedsiębiorstwami, które wciąż badają jej przypadki użycia.

Chociaż inwestowanie w tak młodą firmę bez żadnych ugruntowanych klientów lub produktów może wydawać się sporym ryzykiem, Antoine Moyroud, który kierował inwestycją w Lightspeed, uważa, że warto wykonać skok. Według Moyrouda, zespół startupu posiada unikalną wiedzę w zakresie modeli językowych i jest jedną z niewielu osób na świecie, które mogą z powodzeniem optymalizować takie modele. Uważa on również, że wartość sztucznej inteligencji leży raczej w jej zastosowaniu w większych grach infrastrukturalnych, takich jak przetwarzanie w chmurze i zarządzanie bazami danych, niż w aplikacjach zorientowanych na konsumenta.

Chociaż giganci technologiczni, tacy jak Google, Apple, Meta, Amazon i Microsoft, nadal czynią postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, sukces startupów takich jak Mistral AI w pozyskiwaniu funduszy i rekrutowaniu talentów sugeruje, że rynek sztucznej inteligencji nie jest całkowitym monopolem. Jako francuski startup, Mistral AI dąży do stania się globalną siłą w branży sztucznej inteligencji, wykorzystując fundusze zalążkowe do zbudowania światowej klasy zespołu i opracowania wysokiej jakości modeli open-source, potencjalnie przekształcając krajobraz sztucznej inteligencji.

