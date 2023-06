Een Franse startup genaamd Mistral AI, die pas een maand geleden werd opgericht, heeft een indrukwekkende $113 miljoen aan startkapitaal opgehaald om de concurrentie aan te gaan met techgigant OpenAI in het creëren, trainen en implementeren van grote taalmodellen en generatieve AI gericht op bedrijven. Mistral AI is mede opgericht door experts van Google's DeepMind en Meta en richt zich op het ontwikkelen van open-source oplossingen voor bedrijven en organisaties. Hiermee lost Mistral AI op wat CEO Arthur Mensch beschouwt als de grootste uitdaging in de AI-industrie: AI nuttig maken voor een breed scala aan sectoren.

Lightspeed Venture Partners leidde de investeringsronde, waarin Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital en LocalGlobe deelnamen. De Franse investeringsbank Bpifrance en voormalig Google CEO Eric Schmidt zijn ook aandeelhouders van het bedrijf. De nieuwe kapitaalinjectie waardeert Mistral AI op $260 miljoen.

Het oprichtersteam van Mistral AI bestaat uit Arthur Mensch, Timothée Lacroix en Guillaume Lample. Alle drie de personen hebben een uitgebreide achtergrond in kunstmatige intelligentie en kennen elkaar al sinds hun studententijd. Hun ervaring en de ontevredenheid over de propriëtaire aanpak van AI-bedrijven zoals OpenAI inspireerde hen om Mistral AI op te richten, met open-source ontwikkeling als hun belangrijkste focus.

De plannen van de startup omvatten het ontwikkelen van modellen door alleen gebruik te maken van openbaar beschikbare gegevens, waardoor juridische problemen met betrekking tot trainingsgegevens worden vermeden. Bovendien staat Mistral AI gebruikers toe om hun datasets bij te dragen en zal het zowel modellen als datasets open-sourcen. Ondanks de potentiële risico's die verbonden zijn aan de beveiliging van toepassingen in het open source landschap, is Mensch ervan overtuigd dat de voordelen van het gebruik van open source elk potentieel misbruik zullen overwinnen. Open source kan tactisch zijn op het gebied van beveiliging en wij geloven dat dit ook hier het geval zal zijn, voegde hij eraan toe.

Hoewel het misschien nog te vroeg is om het succes van Mistral AI te voorspellen omdat er nog geen producten zijn uitgebracht, is de focus van het bedrijf op zakelijke klanten opmerkelijk. Hun doel is om organisaties te voorzien van eenvoudig te gebruiken tools om hun eigen AI-producten te maken, om zo de kloof te overbruggen tussen AI en bedrijven die de gebruiksmogelijkheden ervan nog aan het verkennen zijn.

Hoewel investeren in zo'n jong bedrijf zonder gevestigde klanten of producten misschien een aanzienlijk risico lijkt, gelooft Antoine Moyroud, die de investering voor Lightspeed leidde, dat de sprong de moeite waard is. Volgens Moyroud beschikt het team van de startup over unieke expertise in taalmodellen en behoren ze tot een selecte groep wereldwijd die dergelijke modellen met succes kunnen optimaliseren. Hij denkt ook dat de waarde van AI ligt in de toepassing ervan op grotere infrastructurele spelen, zoals cloud computing en databasebeheer, in plaats van in consumentgerichte toepassingen.

Hoewel techgiganten als Google, Apple, Meta, Amazon en Microsoft vooruitgang blijven boeken op het gebied van AI, suggereert het succes van startups als Mistral AI in het werven van fondsen en het aantrekken van talent dat de AI-markt geen volledig monopolie is. Als Franse startup wil Mistral AI een wereldmacht worden in de AI-industrie. Het bedrijf gebruikt de zaaifinanciering om een team van wereldklasse op te bouwen en open source-modellen van hoge kwaliteit te ontwikkelen, waardoor het AI-landschap mogelijk verandert.

