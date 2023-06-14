Sadece bir ay önce kurulan Mistral AI adlı bir Fransız girişimi, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka hedefleme işletmeleri oluşturma, eğitme ve uygulama konusunda teknoloji devi OpenAI ile rekabet etmek için 113 milyon dolarlık etkileyici bir tohum finansmanı topladı. Google'ın DeepMind ve Meta uzmanları tarafından ortaklaşa kurulan Mistral AI, işletmeler ve kuruluşlar için açık kaynaklı çözümler geliştirmeyi ve CEO Arthur Mensch'in AI endüstrisindeki en büyük zorluk olarak gördüğü şeyi çözmeyi hedefliyor: AI'yı çok çeşitli sektörler için kullanışlı hale getirmek.

Lightspeed Venture Partners, Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital ve LocalGlobe'un katıldığı yatırım turunu yönetti. Fransız yatırım bankası Bpifrance ve eski Google CEO'su Eric Schmidt de şirketin hissedarları. Yeni sermaye enjeksiyonu, Mistral AI değerini 260 milyon dolar olarak belirledi.

Mistral AI kurucu ekibinde Arthur Mensch, Timothée Lacroix ve Guillaume Lample yer alır. Üç kişinin de yapay zeka konusunda kapsamlı geçmişleri var ve birbirlerini öğrencilik zamanlarından beri tanıyorlar. Deneyimleri ve OpenAI gibi AI şirketlerinin tescilli yaklaşımıyla ilgili memnuniyetsizlikleri, onlara, temel odak noktaları açık kaynak geliştirme olan Mistral AI yaratma konusunda ilham verdi.

Startup'ın planları, yalnızca halka açık verileri kullanarak modeller geliştirmeyi ve eğitim verileriyle ilgili herhangi bir yasal sorundan kaçınmayı içeriyor. Ayrıca Mistral AI kullanıcıların veri kümelerine katkıda bulunmalarına izin verecek ve hem modelleri hem de veri kümelerini açık kaynak yapacak. Açık kaynak ortamındaki uygulama güvenliğiyle ilişkili potansiyel risklere rağmen Mensch, açık kaynak kullanmanın faydalarının her türlü kötüye kullanım potansiyelinin üstesinden geleceğinden emin. Açık kaynak, güvenlik konusunda taktiksel olabilir ve burada da böyle olacağına inanıyoruz, diye ekledi.

Henüz herhangi bir ürün piyasaya sürülmediği için Mistral AI başarısını tahmin etmek için çok erken olsa da, şirketin kurumsal müşterilere hizmet vermeye odaklanması dikkat çekicidir. Amaçları, kuruluşlara kendi yapay zeka destekli ürünlerini yaratmaları için kullanımı kolay araçlar sağlamak ve yapay zeka ile hala onun kullanım örneklerini araştıran işletmeler arasındaki boşluğu doldurmaktır.

Yerleşik bir müşterisi veya ürünü olmayan böylesine genç bir şirkete yatırım yapmak önemli bir risk gibi görünse de, Lightspeed'in yatırımını yöneten Antoine Moyroud, atılımın yapılmaya değer olduğuna inanıyor. Moyroud'a göre, girişimin ekibi dil modellerinde benzersiz bir uzmanlığa sahip ve dünya çapında bu tür modelleri başarılı bir şekilde optimize edebilen seçkin birkaç kişiden biri. Ayrıca yapay zekanın değerinin, tüketici odaklı uygulamalardan ziyade bulut bilgi işlem ve veritabanı yönetimi gibi daha büyük altyapı oyunlarına uygulanmasında yattığını düşünüyor.

Google, Apple, Meta, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleri yapay zeka alanında ilerleme kaydetmeye devam etse de, Mistral AI gibi girişimlerin fon sağlama ve yetenek bulma konusundaki başarısı, yapay zeka pazarının tam bir tekel olmadığını gösteriyor. Fransız bir girişim olarak Mistral AI, birinci sınıf bir ekip oluşturmak ve yüksek kaliteli açık kaynak modeller geliştirmek için tohum finansmanını kullanarak yapay zeka manzarasını potansiyel olarak dönüştürerek yapay zeka endüstrisinde küresel bir güç olmayı hedefliyor.

Mistral AI ve OpenAI gibi büyük oyunculara ek olarak, no-code uygulama geliştirme platformları pazarı hızla gelişiyor. AppMaster.io gibi no-code araçlarla işletmeler uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırabilir, hem küçük işletmeler hem de işletmeler için giriş engellerini ve maliyetleri en aza indirebilir. Bu güçlü no-code platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için çok yönlü seçenekler sunarak daha erişilebilir ve üretken bir teknoloji endüstrisine katkıda bulunur.