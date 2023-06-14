جمعت شركة ناشئة فرنسية تدعى Mistral AI ، والتي تم تأسيسها قبل شهر واحد فقط ، 113 مليون دولار من التمويل الأولي للتنافس مع OpenAI للتكنولوجيا العملاقة في إنشاء وتدريب وتنفيذ نماذج لغوية كبيرة وإنشاء شركات تستهدف الذكاء الاصطناعي. تهدف Mistral AI ، التي أسسها خبراء من DeepMind و Meta من Google ، إلى تطوير حلول مفتوحة المصدر للمؤسسات والمؤسسات ، وحل ما يعتبره الرئيس التنفيذي آرثر مينش التحدي الأكبر في صناعة الذكاء الاصطناعي: جعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا لمجموعة واسعة من القطاعات.

قادت شركة Lightspeed Venture Partners جولة الاستثمار ، وشارك فيها Xavier Niel ، و JCDecaux Holding ، و Rodolphe Saadé ، و Motier Ventures ، و La Famiglia ، و Headline ، و Exor Ventures ، و Sofina ، و First Minute Capital ، و LocalGlobe. بنك الاستثمار الفرنسي Bpifrance والرئيس التنفيذي السابق لشركة Google Eric Schmidt هم أيضًا مساهمون في الشركة. ضخ جديد لرأس المال Mistral AI بقيمة 260 مليون دولار.

يضم الفريق المؤسس لـ Mistral AI آرثر مينش وتيموثي لاكروا وغيوم لامبل. يتمتع الأفراد الثلاثة بخلفيات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي ويعرفون بعضهم البعض منذ أن كانوا طلابًا. لقد ألهمتهم تجربتهم وسخطهم من نهج الملكية لشركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI لإنشاء Mistral AI ، مع التركيز الأساسي على تطوير المصادر المفتوحة.

تتضمن خطط الشركة الناشئة تطوير نماذج باستخدام البيانات المتاحة للجمهور فقط ، وتجنب أي مشكلات قانونية تتعلق ببيانات التدريب. علاوة على ذلك ، سيسمح Mistral AI للمستخدمين بالمساهمة بمجموعات البيانات الخاصة بهم وفتح المصدر لكل من النماذج ومجموعات البيانات. على الرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بأمان التطبيقات في المشهد المفتوح المصدر ، فإن مينش واثق من أن فوائد استخدام المصدر المفتوح ستتغلب على أي احتمال لسوء الاستخدام. وأضاف أن المصدر المفتوح يمكن أن يثبت أنه تكتيكي في الأمن ، ونعتقد أنه سيكون كذلك هنا أيضًا.

في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه التنبؤ بنجاح Mistral AI لأنه لم يتم إصدار أي منتجات بعد ، إلا أن تركيز الشركة على تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات جدير بالملاحظة. هدفهم هو تزويد المؤسسات بأدوات سهلة الاستخدام لإنشاء منتجاتها الخاصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، وسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والشركات التي لا تزال تستكشف حالات استخدامها.

على الرغم من أن الاستثمار في مثل هذه الشركة الشابة دون أي عملاء أو منتجات قد يبدو مخاطرة كبيرة ، يعتقد أنطوان مويرود ، الذي قاد الاستثمار في شركة Lightspeed ، أن القفزة تستحق القيام بها. وفقًا لميرود ، يمتلك فريق الشركة الناشئة خبرة فريدة في نماذج اللغة ، وهم من بين قلة مختارة من الأفراد في جميع أنحاء العالم الذين يمكنهم تحسين مثل هذه النماذج بنجاح. ويعتقد أيضًا أن قيمة الذكاء الاصطناعي تكمن في تطبيقه على مسرحيات البنية التحتية الأكبر ، مثل الحوسبة السحابية وإدارة قواعد البيانات ، بدلاً من التطبيقات الموجهة للمستهلكين.

على الرغم من أن عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Apple و Meta و Amazon و Microsoft يواصلون إحراز تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي ، فإن نجاح الشركات الناشئة مثل Mistral AI في جمع الأموال وتوظيف المواهب يشير إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي ليس احتكارًا كاملًا. بصفتها شركة فرنسية ناشئة ، تسعى Mistral AI إلى أن تصبح قوة عالمية في صناعة الذكاء الاصطناعي ، وذلك باستخدام التمويل الأولي لبناء فريق على مستوى عالمي وتطوير نماذج مفتوحة المصدر عالية الجودة ، مما يحتمل أن يحول مشهد الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين مثل Mistral AI و OpenAI ، فإن سوق منصات تطوير التطبيقات التي no-code يتطور بسرعة. باستخدام أدوات no-code مثل AppMaster.io ، يمكن للشركات تسريع عمليات تطوير التطبيقات ، وتقليل الحواجز أمام الدخول والتكاليف للشركات الصغيرة والمؤسسات على حدٍ سواء. توفر هذه الأنظمة الأساسية القوية no-code خيارات متنوعة لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول ، مما يساهم في صناعة تقنية أكثر سهولة وإنتاجية.