Ein französisches Startup namens Mistral AI, das erst vor einem Monat gegründet wurde, hat eine beeindruckende Startfinanzierung in Höhe von 113 Millionen Dollar erhalten, um mit dem Tech-Giganten OpenAI bei der Erstellung, dem Training und der Implementierung großer Sprachmodelle und generativer KI für Unternehmen zu konkurrieren. Mistral AI wurde von Experten von Googles DeepMind und Meta mitbegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Open-Source-Lösungen für Unternehmen und Organisationen zu entwickeln und das zu lösen, was CEO Arthur Mensch für die größte Herausforderung in der KI-Branche hält: KI für ein breites Spektrum von Sektoren nutzbar zu machen.

Lightspeed Venture Partners führte die Investitionsrunde an, an der sich Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital und LocalGlobe beteiligten. Die französische Investmentbank Bpifrance und der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt sind ebenfalls Aktionäre des Unternehmens. Mit der neuen Kapitalspritze wird Mistral AI mit 260 Millionen Dollar bewertet.

Zum Gründerteam von Mistral AI gehören Arthur Mensch, Timothée Lacroix und Guillaume Lample. Alle drei verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und kennen sich bereits seit ihrer Studienzeit. Ihre Erfahrungen und die Unzufriedenheit mit dem proprietären Ansatz von KI-Unternehmen wie OpenAI haben sie dazu inspiriert, Mistral AI zu gründen, wobei die Open-Source-Entwicklung im Mittelpunkt steht.

Zu den Plänen des Startups gehört es, Modelle nur mit öffentlich zugänglichen Daten zu entwickeln, um rechtliche Probleme im Zusammenhang mit Trainingsdaten zu vermeiden. Darüber hinaus wird Mistral AI es den Nutzern ermöglichen, ihre Datensätze beizusteuern und sowohl Modelle als auch Datensätze als Open-Source zu veröffentlichen. Trotz der potenziellen Risiken, die mit der Anwendungssicherheit in der Open-Source-Landschaft verbunden sind, ist Mensch zuversichtlich, dass die Vorteile der Nutzung von Open Source jedes Missbrauchspotenzial überwinden werden. Open Source kann sich bei der Sicherheit als taktisch erweisen, und wir glauben, dass dies auch hier der Fall sein wird, fügte er hinzu.

Auch wenn es noch zu früh ist, den Erfolg von Mistral AI vorherzusagen, da noch keine Produkte auf den Markt gekommen sind, ist der Fokus des Unternehmens auf Unternehmenskunden bemerkenswert. Ziel des Unternehmens ist es, Organisationen einfach zu bedienende Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre eigenen KI-gestützten Produkte entwickeln können, und so die Lücke zwischen KI und Unternehmen zu schließen, die die Einsatzmöglichkeiten von KI noch erforschen.

Obwohl die Investition in ein so junges Unternehmen ohne etablierte Kunden oder Produkte als ein beträchtliches Risiko erscheinen mag, ist Antoine Moyroud, der die Investition für Lightspeed leitete, der Meinung, dass sich der Sprung lohnt. Moyroud zufolge verfügt das Team des Start-ups über einzigartige Fachkenntnisse im Bereich der Sprachmodelle und gehört zu den wenigen Personen weltweit, die solche Modelle erfolgreich optimieren können. Er ist außerdem der Meinung, dass der Wert der KI eher in der Anwendung in größeren Infrastrukturbereichen wie Cloud Computing und Datenbankmanagement liegt als in verbraucherorientierten Anwendungen.

Obwohl die Tech-Giganten wie Google, Apple, Meta, Amazon und Microsoft weiterhin Fortschritte im Bereich der KI machen, deutet der Erfolg von Start-ups wie Mistral AI bei der Beschaffung von Finanzmitteln und der Rekrutierung von Talenten darauf hin, dass der KI-Markt kein vollständiges Monopol ist. Als französisches Startup möchte Mistral AI eine globale Kraft in der KI-Branche werden und die Startfinanzierung nutzen, um ein Weltklasseteam aufzubauen und hochwertige Open-Source-Modelle zu entwickeln, die die KI-Landschaft möglicherweise verändern werden.

