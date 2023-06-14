一家名为Mistral AI的法国初创公司在一个月前才成立，已经筹集了令人印象深刻的1.13亿美元的种子资金，在创建、训练和实施大型语言模型和针对企业的生成性人工智能方面与科技巨头OpenAI竞争。Mistral AI由来自谷歌DeepMind和Meta的专家共同创立，旨在为企业和组织开发开源解决方案，解决首席执行官Arthur Mensch认为的人工智能行业的最大挑战：使人工智能对广泛的部门有用。

光速创投领投，Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, First Minute Capital, and LocalGlobe参投。法国投资银行Bpifrance和谷歌前CEO埃里克-施密特也是该公司的股东。新注入的资金对Mistral AI的估值为2.6亿美元。

Mistral AI的创始团队包括Arthur Mensch、Timothée Lacroix和Guillaume Lample。这三个人都有广泛的人工智能背景，从他们还是学生的时候就已经认识了。他们的经验和对OpenAI等人工智能公司的专有方法的不满激发了他们创建Mistral AI，并将开源开发作为其核心重点。

这家初创公司的计划包括只使用公开的数据开发模型，避免围绕训练数据的任何法律问题。此外，Mistral AI将允许用户贡献他们的数据集，并将开放模型和数据集的源代码。尽管在开源领域存在与应用安全相关的潜在风险，但Mensch相信，使用开源的好处将克服任何滥用的可能性。他补充说，开源可以证明是安全方面的战术，我们相信在这里也会如此。

虽然现在预测Mistral AI的成功可能还为时过早，因为还没有发布任何产品，但该公司专注于满足企业客户的需求是值得注意的。他们的目标是为企业提供易于使用的工具，以创建自己的人工智能产品，弥合人工智能与仍在探索其使用案例的企业之间的差距。

虽然投资这样一家没有任何成熟客户或产品的年轻公司似乎是一个相当大的风险，但领导光速投资的安托万-莫伊鲁德认为这一飞跃是值得的。据Moyroud说，这家初创公司的团队在语言模型方面拥有独特的专业知识，他们是世界上少数几个能够成功优化这种模型的人之一。他还认为，人工智能的价值在于它在更大的基础设施领域的应用，如云计算和数据库管理，而不是在面向消费者的应用。

尽管谷歌、苹果、美达、亚马逊和微软等科技巨头继续在人工智能领域取得进展，但像Mistral AI这样的初创公司在筹集资金和招募人才方面的成功表明，人工智能市场并非完全垄断。作为一家法国初创公司，Mistral AI寻求成为人工智能行业的全球力量，利用种子资金建立一个世界级的团队，开发高质量的开源模型，可能会改变人工智能的格局。

除了像Mistral AI和OpenAI这样的主要参与者，no-code 应用程序开发平台的市场正在迅速发展。通过像AppMaster.io这样的no-code 工具，企业可以加快他们的应用开发过程，最大限度地减少小型企业和企业的进入门槛和成本。这些强大的no-code 平台为开发后端、网络和移动应用提供了多功能选择，有助于提高科技行业的普及率和生产力。