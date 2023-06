Microsoft présente une mise à jour révolutionnaire de Windows Ink, qui améliore encore l'intégration de l'écriture manuscrite dans le système d'exploitation Windows 11. Cette fonctionnalité innovante sera mise à la disposition des utilisateurs de Windows Insiders dans le canal Dev, dans le cadre de la nouvelle version préliminaire de Windows 11. La mise à jour permet aux utilisateurs de saisir leur écriture manuscrite dans des champs de texte dans l'ensemble du système d'exploitation, étendant ainsi son utilisation au-delà des applications traditionnelles telles que OneNote et les zones de texte désignées pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite.

La dernière mise à jour de Windows Ink comprend une reconnaissance améliorée du texte à partir de l'écriture manuscrite et introduit une nouvelle fonction gestuelle de grattage pour corriger les erreurs. Bien que cette fonction de saisie manuscrite soit actuellement limitée à l'anglais américain, Microsoft prévoit d'étendre la prise en charge à d'autres langues à l'avenir.

Les utilisateurs de Windows 11 qui ne participent à aucun canal de prévisualisation ont reçu cette semaine le Patch Tuesday, qui contient la KB5027231. La mise à jour comprend des modifications, notamment la mise à jour de la disposition des Widgets Board, Bluetooth LE, la reconnaissance intelligente du code 2FA dans les notifications, les paramètres USB4 et les icônes météorologiques animées de la barre des tâches.

La fonctionnalité Windows Ink mise à jour sera déployée pour les utilisateurs sur la Preview Build 23481, mais tous les utilisateurs du Dev Channel n'y auront pas accès immédiatement. Pour vérifier si la mise à jour est disponible, accédez à Paramètres > Bluetooth et périphériques > Stylo et Windows Ink dans la section "Écriture manuscrite Shell".

Veuillez noter que la mise à jour de Windows Ink est actuellement en cours de test et peut présenter quelques bogues connus. Par exemple, les utilisateurs pourraient ne pas être en mesure d'effacer du texte avec l'écriture manuscrite dans Microsoft Edge, ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de la boîte d'adresse. De plus, les champs de recherche et les champs de commentaires dans les applications Microsoft 365 peuvent également présenter des problèmes. En outre, bien que les utilisateurs puissent écrire dans les champs, ils ne pourront pas convertir l'écriture manuscrite en texte dans certaines applications Microsoft 365, notamment les documents Word et les feuilles de calcul Excel.

