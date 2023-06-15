Компания Microsoft представляет революционное обновление для Windows Ink, которое еще больше улучшает интеграцию рукописного ввода в операционной системе Windows 11. Инновационная функция будет доступна для инсайдеров Windows Insiders в канале Dev Channel как часть новой предварительной сборки Windows 11. Обновление позволяет пользователям вводить рукописный текст в текстовые поля во всей операционной системе, расширяя возможности ее использования за пределы традиционных приложений, таких как OneNote и специальные текстовые поля для распознавания рукописного текста.

Последнее обновление Windows Ink включает улучшенное распознавание текста, вводимого от руки, и новую функцию жеста для исправления ошибок. Хотя в настоящее время эта функция рукописного ввода ограничена английским языком США, Microsoft планирует в будущем расширить ее поддержку на другие языки.

Пользователи Windows 11, не участвующие ни в одном из каналов предварительного просмотра, получили на этой неделе обновление Patch Tuesday, которое включает KB5027231. Обновление включает в себя изменения, в том числе обновленные макеты доски виджетов, Bluetooth LE, интеллектуальное распознавание кода 2FA в уведомлениях, настройки USB4 и анимированные значки погоды на панели задач.

Обновленная функциональность Windows Ink будет развернута для пользователей в Preview Build 23481, но не все пользователи Dev Channel получат доступ к ней сразу. Чтобы проверить, доступно ли обновление, перейдите в Настройки > Bluetooth и устройства > Перо и Windows Ink в разделе "Shell Handwriting".

Обратите внимание, что обновление Windows Ink находится в стадии тестирования и может иметь несколько известных ошибок. Например, пользователи могут не иметь возможности стирать текст рукописным способом в Microsoft Edge, что приведет к некорректной работе адресного поля. Кроме того, могут возникнуть проблемы со строками поиска и полями комментариев в приложениях Microsoft 365. Кроме того, хотя пользователи смогут писать в полях, они не смогут преобразовывать рукописный текст в текст в некоторых приложениях Microsoft 365, включая документы Word и электронные таблицы Excel.

Такие разработки, как обновление Windows Ink, являются примером огромных возможностей, предоставляемых инновационными технологиями. Такие платформы, как AppMaster, мощный инструмент no-code для создания внутренних, веб- и мобильных приложений, предлагают решения, обеспечивающие бесшовную интеграцию между основными приложениями. Благодаря интуитивно понятной и многофункциональной среде AppMaster обеспечивает эффективные процессы разработки и выравнивание технологий, подходящих для постоянно меняющейся технологической отрасли.