Microsoft, Windows 11 işletim sistemi genelinde el yazısı entegrasyonunu daha da geliştiren Windows Ink için çığır açan bir yükseltme sunuyor. Yenilikçi özellik, yeni Windows 11 önizleme yapısının bir parçası olarak Dev Channel'da Windows Insider'ların kullanımına sunulacak. Yükseltme, kullanıcıların işletim sistemi genelindeki metin alanlarına el yazısı girmesine izin vererek, kullanılabilirliğini OneNote ve belirlenmiş el yazısı tanıma metin kutuları gibi geleneksel uygulamaların ötesine taşıyor.

En son Windows Ink yükseltmesi, el yazısından gelişmiş metin tanıma içerir ve hataları düzeltmek için yeni bir karalama hareketi işlevi sunar. Şu anda bu el yazısı girişi özelliği ABD İngilizcesi ile sınırlı olsa da, Microsoft gelecekte desteği diğer dilleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaktadır.

Herhangi bir önizleme kanalına katılmayan Windows 11 kullanıcıları, KB5027231'i içeren Yamayı bu hafta Salı günü aldı. Güncelleme, güncellenmiş Pencere Öğeleri Panosu düzenleri, Bluetooth LE, bildirimlerde akıllı 2FA kod tanıma, USB4 ayarları ve animasyonlu görev çubuğu hava durumu simgeleri dahil olmak üzere değişiklikleri kapsar.

Güncellenmiş Windows Ink işlevi, Preview Build 23481'de kullanıcılara sunulacak, ancak tüm Dev Channel kullanıcıları buna hemen erişemeyecek. Yükseltmenin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için "Kabuk El Yazısı" bölümünün altında Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Kalem ve Windows Ink'e gidin.

Lütfen Windows Ink yükseltmesinin şu anda test aşamasında olduğunu ve bilinen birkaç hataya sahip olabileceğini unutmayın. Örneğin, kullanıcılar Microsoft Edge'de el yazısıyla yazılan metni silemeyebilir ve bu da adres kutusunun düzgün çalışmamasına neden olabilir. Ayrıca, Microsoft 365 uygulamalarındaki arama kutuları ve yorum alanları da sorunlar gösterebilir. Ek olarak, kullanıcılar alanlara yazabilecek olsalar da, Word belgeleri ve Excel elektronik tabloları dahil olmak üzere belirli Microsoft 365 uygulamalarında el yazısını metne dönüştüremezler.

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