Microsoft introduceert een baanbrekende upgrade voor Windows Ink, waarmee de integratie van handschriften in het Windows 11-besturingssysteem verder wordt verbeterd. De innovatieve functie wordt beschikbaar gemaakt voor Windows Insiders in het Dev Channel als onderdeel van de nieuwe Windows 11 preview build. De upgrade stelt gebruikers in staat om handschriften in te voeren in tekstvelden in het hele besturingssysteem, waardoor de bruikbaarheid verder wordt uitgebreid dan traditionele toepassingen zoals OneNote en aangewezen tekstvakken voor handschriftherkenning.

De nieuwste Windows Ink-upgrade bevat verbeterde tekstherkenning van handschriften en introduceert een nieuwe functie voor het corrigeren van fouten. Hoewel deze handschriftinvoer momenteel beperkt is tot Amerikaans Engels, heeft Microsoft plannen om de ondersteuning in de toekomst uit te breiden naar andere talen.

Windows 11 gebruikers die niet deelnemen aan een previewkanaal ontvingen deze week Patch Tuesday met KB5027231. De update bevat wijzigingen, waaronder bijgewerkte Widgets Board lay-outs, Bluetooth LE, slimme 2FA-codeherkenning in meldingen, USB4-instellingen en geanimeerde weerpictogrammen op de taakbalk.

De bijgewerkte Windows Ink-functionaliteit zal worden uitgerold naar gebruikers op Preview Build 23481, maar niet alle Dev Channel-gebruikers zullen er meteen toegang toe hebben. Om te controleren of de upgrade beschikbaar is, navigeer je naar Instellingen > Bluetooth en apparaten > Pen en Windows Inkt onder de sectie "Shell Handschrift".

Houd er rekening mee dat de Windows Ink-upgrade momenteel wordt getest en mogelijk enkele bekende bugs bevat. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld mogelijk geen tekst wissen met handschrift in Microsoft Edge, waardoor het adresvak niet goed werkt. Bovendien kunnen zoekvelden en commentaarvelden in Microsoft 365 apps ook problemen vertonen. Bovendien kunnen gebruikers wel in velden schrijven, maar kunnen ze hun handschrift niet omzetten naar tekst in bepaalde Microsoft 365-apps, waaronder Word-documenten en Excel-spreadsheets.

