A Microsoft está a introduzir uma actualização inovadora para o Windows Ink, melhorando ainda mais a integração da escrita manual em todo o sistema operativo Windows 11. A funcionalidade inovadora será disponibilizada aos Windows Insiders no Dev Channel como parte da nova versão de pré-visualização do Windows 11. A actualização permite aos utilizadores introduzir escrita manual em campos de texto em todo o sistema operativo, alargando a sua utilização para além das aplicações tradicionais como o OneNote e as caixas de texto de reconhecimento de escrita manual designadas.

A mais recente actualização do Windows Ink inclui um reconhecimento de texto melhorado a partir da escrita manual e introduz uma nova função de gesto de raspar para corrigir erros. Embora, actualmente, esta funcionalidade de introdução de texto manuscrito esteja limitada ao inglês dos EUA, a Microsoft tem planos para alargar o suporte a outros idiomas no futuro.

Os utilizadores do Windows 11 que não participam em nenhum canal de pré-visualização receberam o Patch Tuesday esta semana, que inclui o KB5027231. A atualização engloba modificações, incluindo layouts atualizados do Widgets Board, Bluetooth LE, reconhecimento inteligente de código 2FA nas notificações, configurações USB4 e ícones animados do clima na barra de tarefas.

A funcionalidade atualizada do Windows Ink será lançada para os utilizadores no Preview Build 23481, mas nem todos os utilizadores do Dev Channel terão acesso a ela imediatamente. Para verificar se a actualização está disponível, navegue para Definições > Bluetooth e dispositivos > Caneta e Windows Ink na secção "Shell Handwriting".

Tenha em atenção que a actualização do Windows Ink está actualmente em fase de testes e pode ter alguns erros conhecidos. Por exemplo, os utilizadores poderão não conseguir apagar texto com escrita manual no Microsoft Edge, fazendo com que a caixa de endereço não funcione correctamente. Além disso, as caixas de pesquisa e os campos de comentários nas aplicações do Microsoft 365 também podem apresentar problemas. Além disso, embora os utilizadores possam escrever nos campos, não poderão converter a escrita manual em texto em determinadas aplicações do Microsoft 365, incluindo documentos do Word e folhas de cálculo do Excel.

