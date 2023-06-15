تقدم Microsoft ترقية رائعة لـ Windows Ink ، مما يعزز تكامل الكتابة اليدوية عبر نظام التشغيل Windows 11. ستتوفر الميزة المبتكرة لمشتركي Windows Insider في قناة Dev كجزء من بنية معاينة Windows 11 الجديدة. تسمح الترقية للمستخدمين بإدخال الكتابة اليدوية في الحقول النصية في جميع أنحاء نظام التشغيل ، مما يوسع قابليتها للاستخدام بما يتجاوز التطبيقات التقليدية مثل OneNote والمربعات النصية المخصصة للتعرف على الكتابة اليدوية.

تتضمن أحدث ترقية لـ Windows Ink التعرف المحسن على النص من الكتابة اليدوية وتقدم وظيفة إيماءة مسح جديدة لتصحيح الأخطاء. على الرغم من أن ميزة إدخال خط اليد هذه تقتصر حاليًا على اللغة الإنجليزية الأمريكية ، إلا أن Microsoft تخطط لتوسيع الدعم للغات أخرى في المستقبل.

تلقى مستخدمو Windows 11 الذين لم يشاركوا في أي قناة معاينة يوم الثلاثاء هذا الأسبوع Patch ، والذي يتميز بـ KB5027231. يشمل التحديث تعديلات ، بما في ذلك تخطيطات Widgets Board المحدثة ، و Bluetooth LE ، والتعرف الذكي على رمز 2FA في الإشعارات ، وإعدادات USB4 ، وأيقونات الطقس المتحركة لشريط المهام.

سيتم طرح وظيفة Windows Ink المحدثة للمستخدمين في Preview Build 23481 ، ولكن لن يتمكن جميع مستخدمي Dev Channel من الوصول إليها على الفور. للتحقق مما إذا كانت الترقية متاحة أم لا ، انتقل إلى الإعدادات> Bluetooth والأجهزة> Pen و Windows Ink ضمن قسم "خط الكتابة اليدوي".

يرجى ملاحظة أن ترقية Windows Ink قيد الاختبار حاليًا وقد تحتوي على بعض الأخطاء المعروفة. على سبيل المثال ، قد لا يتمكن المستخدمون من مسح النص بخط اليد في Microsoft Edge ، مما يتسبب في عمل مربع العنوان بشكل غير صحيح. علاوة على ذلك ، قد تظهر أيضًا مربعات البحث وحقول التعليقات في تطبيقات Microsoft 365 مشكلات. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن المستخدمين سيكونون قادرين على الكتابة في الحقول ، فلن يتمكنوا من تحويل الكتابة اليدوية إلى نص داخل تطبيقات Microsoft 365 معينة ، بما في ذلك مستندات Word وجداول بيانات Excel.

تمثل التطورات مثل ترقية Windows Ink مثالاً للإمكانيات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا المبتكرة. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، حلولاً تتيح التكامل السلس بين التطبيقات الأساسية. من خلال بيئته البديهية والغنية بالميزات ، يوفر AppMaster عمليات تطوير فعالة ومواءمة تقنية مناسبة لصناعة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار.