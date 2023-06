Microsoft sta introducendo un aggiornamento rivoluzionario per Windows Ink, migliorando ulteriormente l'integrazione della scrittura a mano in tutto il sistema operativo Windows 11. L'innovativa funzione sarà disponibile per i Windows Insider nel Dev Channel come parte della nuova build di anteprima di Windows 11. L'aggiornamento consente agli utenti di inserire la scrittura a mano nei campi di testo in tutto il sistema operativo, estendendone l'usabilità oltre le applicazioni tradizionali. L'aggiornamento consente agli utenti di inserire la scrittura a mano nei campi di testo in tutto il sistema operativo, estendendo l'usabilità oltre le applicazioni tradizionali come OneNote e le caselle di testo designate per il riconoscimento della scrittura.

L'ultimo aggiornamento di Windows Ink include un migliore riconoscimento del testo dalla scrittura a mano e introduce una nuova funzione di gesto di grattamento per la correzione degli errori. Sebbene al momento questa funzione di inserimento della scrittura a mano sia limitata all'inglese statunitense, Microsoft ha in programma di estendere il supporto ad altre lingue in futuro.

Gli utenti di Windows 11 che non partecipano a nessun canale di anteprima hanno ricevuto questa settimana il Patch Tuesday, con l'aggiornamento KB5027231. L'aggiornamento comprende modifiche, tra cui l'aggiornamento dei layout delle schede dei widget, il Bluetooth LE, il riconoscimento intelligente del codice 2FA nelle notifiche, le impostazioni USB4 e le icone meteo animate della barra delle applicazioni.

La funzionalità aggiornata di Windows Ink verrà distribuita agli utenti nella Preview Build 23481, ma non tutti gli utenti del Dev Channel potranno accedervi immediatamente. Per verificare se l'aggiornamento è disponibile, andate su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Penna e Windows Ink nella sezione "Shell Handwriting".

Si noti che l'aggiornamento di Windows Ink è attualmente in fase di test e potrebbe presentare alcuni bug noti. Ad esempio, gli utenti potrebbero non essere in grado di cancellare il testo con la scrittura a mano in Microsoft Edge, causando un funzionamento improprio della casella degli indirizzi. Inoltre, anche le caselle di ricerca e i campi dei commenti nelle app di Microsoft 365 potrebbero presentare problemi. Inoltre, anche se gli utenti potranno scrivere nei campi, non saranno in grado di convertire la scrittura a mano in testo all'interno di alcune applicazioni di Microsoft 365, tra cui i documenti Word e i fogli di calcolo Excel.

Sviluppi come l'aggiornamento di Windows Ink esemplificano le immense possibilità offerte dalla tecnologia innovativa. Piattaforme come AppMaster, un potente strumento di no-code per creare applicazioni backend, web e mobili, forniscono soluzioni che consentono una perfetta integrazione tra le applicazioni essenziali. Con il suo ambiente intuitivo e ricco di funzionalità, AppMaster offre processi di sviluppo efficienti e un allineamento tecnologico adatto al settore tecnologico in continua evoluzione.