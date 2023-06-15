微软正在为Windows Ink引入一项突破性的升级，进一步加强整个Windows 11操作系统的手写集成。这项创新功能将作为新的Windows 11预览版的一部分，在开发渠道中向Windows Insiders提供。该升级允许用户在整个操作系统的文本字段中输入手写内容，将其可用性扩展到OneNote等传统应用程序和指定的手写识别文本框之外。

最新的Windows Ink升级包括增强的手写文本识别，并引入了新的划出手势功能，以纠正错误。虽然目前这种手写输入功能仅限于美国英语，但微软已计划在未来将支持扩展到其他语言。

没有参加任何预览渠道的Windows 11用户本周收到了补丁星期二，其特点是KB5027231。该更新包含了一些修改，包括更新的Widgets Board布局、蓝牙LE、通知中的智能2FA代码识别、USB4设置和动画任务栏天气图标。

更新后的Windows Ink功能将在预览版23481中向用户推出，但并非所有开发渠道的用户都能立即使用它。要检查升级是否可用，请导航到 "设置">"蓝牙和设备">"笔和Windows Ink"下的 "外壳手写 "部分。

请注意，Windows Ink的升级目前正在测试中，可能有一些已知的错误。例如，用户可能无法在Microsoft Edge中用手写擦除文字，导致地址栏功能不正常。此外，微软365应用程序中的搜索框和评论栏也可能出现问题。此外，尽管用户将能够在字段中书写，但他们将不能在某些Microsoft 365应用程序中把手写转换为文本，包括Word文档和Excel电子表格。

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