Microsoft stellt ein bahnbrechendes Upgrade für Windows Ink vor, das die Integration von Handschriften im gesamten Windows 11-Betriebssystem weiter verbessert. Die innovative Funktion wird Windows Insidern im Dev Channel als Teil des neuen Windows 11 Preview Builds zur Verfügung gestellt. Das Upgrade ermöglicht es Nutzern, Handschrift in Textfelder im gesamten Betriebssystem einzugeben, was die Nutzbarkeit über traditionelle Anwendungen wie OneNote und ausgewiesene Textfelder für die Handschrifterkennung hinaus erweitert.

Das neueste Windows Ink-Upgrade beinhaltet eine verbesserte Texterkennung von Handschrift und führt eine neue Durchstreichgeste zur Korrektur von Fehlern ein. Obwohl diese Handschrifteingabefunktion derzeit auf US-Englisch beschränkt ist, plant Microsoft, die Unterstützung in Zukunft auf andere Sprachen auszuweiten.

Nutzer von Windows 11, die an keinem Preview-Kanal teilnehmen, haben diese Woche den Patch Tuesday mit KB5027231 erhalten. Das Update umfasst Änderungen, darunter aktualisierte Widgets Board-Layouts, Bluetooth LE, intelligente 2FA-Code-Erkennung in Benachrichtigungen, USB4-Einstellungen und animierte Taskleisten-Wettersymbole.

Die aktualisierte Windows-Ink-Funktionalität wird mit dem Preview-Build 23481 an die Nutzer ausgerollt, aber nicht alle Dev-Channel-Nutzer haben sofort Zugriff darauf. Um zu überprüfen, ob das Upgrade verfügbar ist, navigieren Sie zu Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Stift und Windows Ink unter dem Abschnitt "Shell Handwriting".

Bitte beachten Sie, dass sich das Windows Ink-Upgrade derzeit in der Testphase befindet und noch einige bekannte Fehler enthalten kann. So kann es beispielsweise vorkommen, dass Benutzer in Microsoft Edge keinen Text mit der Handschrift löschen können, wodurch das Adressfeld nicht richtig funktioniert. Auch bei Suchfeldern und Kommentarfeldern in Microsoft 365-Apps können Probleme auftreten. Darüber hinaus können Nutzer zwar in Felder schreiben, aber in bestimmten Microsoft 365-Apps wie Word-Dokumenten und Excel-Tabellen keine Handschrift in Text umwandeln.

