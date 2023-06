Microsoft presenta una innovadora actualización de Windows Ink, que mejora aún más la integración de la escritura a mano en todo el sistema operativo Windows 11. La innovadora función se pondrá a disposición de los Insiders de Windows en el canal Dev como parte de la nueva versión preliminar de Windows 11. La actualización permite a los usuarios introducir texto manuscrito en campos de texto de todo el sistema operativo, ampliando su uso más allá de las aplicaciones tradicionales como OneNote y los cuadros de texto designados para el reconocimiento de escritura.

La última actualización de Windows Ink incluye un reconocimiento de texto mejorado a partir de la escritura a mano e introduce una nueva función de tachado para corregir errores. Aunque actualmente esta función de introducción de texto manuscrito se limita al inglés de EE.UU., Microsoft tiene previsto ampliar la compatibilidad a otros idiomas en el futuro.

Los usuarios de Windows 11 que no participan en ningún canal de previsualización han recibido esta semana el parche KB5027231. La actualización incluye modificaciones, como la actualización de los diseños del tablero de widgets, Bluetooth LE, el reconocimiento inteligente del código 2FA en las notificaciones, la configuración de USB4 y los iconos meteorológicos animados de la barra de tareas.

La funcionalidad actualizada de Windows Ink se desplegará a los usuarios en la Preview Build 23481, pero no todos los usuarios del Dev Channel tendrán acceso a ella inmediatamente. Para comprobar si la actualización está disponible, ve a Configuración > Bluetooth y dispositivos > Lápiz y Windows Ink en la sección "Shell Handwriting".

Ten en cuenta que la actualización de Windows Ink está actualmente en fase de pruebas y puede tener algunos errores conocidos. Por ejemplo, es posible que los usuarios no puedan borrar texto con escritura a mano en Microsoft Edge, haciendo que el cuadro de direcciones no funcione correctamente. Además, los cuadros de búsqueda y los campos de comentarios de las aplicaciones de Microsoft 365 también pueden presentar problemas. Además, aunque los usuarios podrán escribir en los campos, no podrán convertir la escritura a mano en texto en determinadas aplicaciones de Microsoft 365, incluidos los documentos de Word y las hojas de cálculo de Excel.

Desarrollos como la actualización de Windows Ink ejemplifican las inmensas posibilidades que ofrece la tecnología innovadora. Plataformas como AppMaster, una potente herramienta de no-code para crear aplicaciones backend, web y móviles, ofrecen soluciones que permiten una integración perfecta entre aplicaciones esenciales. Con su entorno intuitivo y repleto de funciones, AppMaster ofrece procesos de desarrollo eficientes y una alineación tecnológica adecuada para el sector tecnológico en constante evolución.