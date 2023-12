Lancement par Microsoft de Copilot Studio : un coup de pouce pour le développement Low-Code

Dans le cadre d'un développement passionnant pour les passionnés low-code, Microsoft a récemment levé les rideaux de Microsoft Copilot Studio , un outil low-code innovant spécialement conçu pour ajuster Microsoft Copilot for Microsoft 365 et créer des assistants IA autonomes. Fusionnant simplicité d'utilisation et holisme drag-and-drop, Copilot Studio offre aux utilisateurs une approche simplifiée pour créer et lancer des plugins directement sur Copilot pour Microsoft 365.

Officiellement annoncée le 15 novembre, cette offre de logiciel en tant que service (SaaS) propose actuellement un essai gratuit aux premiers utilisateurs. Les utilisateurs potentiels peuvent accéder à cet essai via microsoft.com.

Un domaine clé dans lequel Microsoft Copilot Studio brille est la connectivité logique et de données qu'il offre. Il est conçu pour répondre aux requêtes commerciales en accédant aux données et protocoles commerciaux pertinents. Les développeurs cherchant à personnaliser Microsoft Copilot pour Microsoft 365 pour les applications d'entreprise propriétaires trouveront dans Copilot Studio un outil inestimable. Ils peuvent également en tirer parti pour établir et lancer des copilotes autonomes personnalisés et des transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT), dotés des droits d'accès, des données, des paramètres de contrôle utilisateur et des analyses appropriés.

Microsoft Copilot Studio est doté d'un générateur graphique complet. Ce générateur riche en fonctionnalités renforce la connectivité avec les API et les actions back-end, en plus d'aider à créer des réponses génératives à l'aide de sources de connaissances d'entreprise telles que des fichiers, SharePoint et des sites Web. Pour garantir un contrôle commercial strict chaque fois que cela est nécessaire, la possibilité de compléter les réponses génératives avec des flux thématiques sur mesure, créés manuellement via le générateur graphique, est disponible.

De nouveaux plugins peuvent être générés à l'aide d'éléments de plate-forme existants, tels que des sources de données, des invites d'IA et des connecteurs. Les connecteurs remarquables pré-intégrés à la plateforme incluent SAP, Workday et ServiceNow, atteignant un total de plus de 1 100 connecteurs prédéfinis. Cela fournit un accès transparent aux données commerciales précieuses. De plus, Microsoft entend faciliter l'intégration avec les services OpenAI. Bientôt, le développement de GPT personnalisés au sein de Copilot Studio sera également activé.

Des plates-formes telles que Copilot Studio, ainsi que d'autres outils low-code et no-code tels qu'AppMaster , rendent le développement de scénarios d'entreprise plus accessible en simplifiant le processus de création de solutions fonctionnelles et personnalisées.