Запуск Microsoft Copilot Studio: стимул для разработки с низким уровнем кода

В рамках захватывающей разработки для энтузиастов low-code компания Microsoft недавно приоткрыла завесу над Microsoft Copilot Studio , инновационным инструментом low-code, специально созданным для настройки Microsoft Copilot for Microsoft 365 и создания автономных помощников искусственного интеллекта. Сочетая простоту использования с drag-and-drop, Copilot Studio предлагает пользователям оптимизированный подход к созданию и запуску плагинов непосредственно в Copilot для Microsoft 365.

Официально анонсированное 15 ноября предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS) в настоящее время предоставляет бесплатную пробную версию для первых пользователей. Потенциальные пользователи могут получить доступ к этой пробной версии через microsoft.com.

Одной из ключевых областей, в которой превосходит Microsoft Copilot Studio является предлагаемая ею логическая связь и возможность подключения к данным. Он предназначен для ответа на бизнес-запросы путем доступа к соответствующим бизнес-данным и протоколам. Разработчики, желающие персонализировать Microsoft Copilot для Microsoft 365 для собственных корпоративных приложений, найдут Copilot Studio бесценным инструментом. Они также могут использовать его для создания и запуска пользовательских автономных вторых пилотов и генеративных предварительно обученных трансформаторов (GPT) с соответствующими правами доступа, данными, параметрами пользовательского контроля и аналитикой.

Microsoft Copilot Studio оснащен комплексным графическим конструктором. Этот многофункциональный конструктор расширяет возможности взаимодействия с серверными API и действиями, а также помогает создавать генеративные ответы с использованием источников корпоративных знаний, таких как файлы, SharePoint и веб-сайты. Чтобы обеспечить жесткий контроль бизнеса, когда это необходимо, доступна возможность дополнять генеративные ответы специальными потоками тем, созданными вручную с помощью графического конструктора.

Новые плагины можно создавать с использованием существующих элементов платформы, таких как источники данных, подсказки AI и соединители. Выдающиеся соединители, предварительно интегрированные с платформой, включают SAP, Workday и ServiceNow, всего насчитывая более 1100 готовых соединителей. Это обеспечивает беспрепятственный доступ к ценным бизнес-данным. Кроме того, Microsoft намерена облегчить интеграцию с сервисами OpenAI. Вскоре также будет доступна разработка пользовательских GPT в Copilot Studio.

Такие платформы, как Copilot Studio, а также другие инструменты low-code и no-code, такие как AppMaster , делают разработку корпоративных сценариев более доступной, упрощая процесс создания функциональных, адаптированных решений.