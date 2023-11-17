🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Запуск Microsoft Copilot Studio: стимул для разработки с низким уровнем кода

17, нояб. 2023
Запуск Microsoft Copilot Studio: стимул для разработки с низким уровнем кода

В рамках захватывающей разработки для энтузиастов low-code компания Microsoft недавно приоткрыла завесу над Microsoft Copilot Studio , инновационным инструментом low-code, специально созданным для настройки Microsoft Copilot for Microsoft 365 и создания автономных помощников искусственного интеллекта. Сочетая простоту использования с drag-and-drop, Copilot Studio предлагает пользователям оптимизированный подход к созданию и запуску плагинов непосредственно в Copilot для Microsoft 365.

Официально анонсированное 15 ноября предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS) в настоящее время предоставляет бесплатную пробную версию для первых пользователей. Потенциальные пользователи могут получить доступ к этой пробной версии через microsoft.com.

Одной из ключевых областей, в которой превосходит Microsoft Copilot Studio является предлагаемая ею логическая связь и возможность подключения к данным. Он предназначен для ответа на бизнес-запросы путем доступа к соответствующим бизнес-данным и протоколам. Разработчики, желающие персонализировать Microsoft Copilot для Microsoft 365 для собственных корпоративных приложений, найдут Copilot Studio бесценным инструментом. Они также могут использовать его для создания и запуска пользовательских автономных вторых пилотов и генеративных предварительно обученных трансформаторов (GPT) с соответствующими правами доступа, данными, параметрами пользовательского контроля и аналитикой.

Microsoft Copilot Studio оснащен комплексным графическим конструктором. Этот многофункциональный конструктор расширяет возможности взаимодействия с серверными API и действиями, а также помогает создавать генеративные ответы с использованием источников корпоративных знаний, таких как файлы, SharePoint и веб-сайты. Чтобы обеспечить жесткий контроль бизнеса, когда это необходимо, доступна возможность дополнять генеративные ответы специальными потоками тем, созданными вручную с помощью графического конструктора.

Новые плагины можно создавать с использованием существующих элементов платформы, таких как источники данных, подсказки AI и соединители. Выдающиеся соединители, предварительно интегрированные с платформой, включают SAP, Workday и ServiceNow, всего насчитывая более 1100 готовых соединителей. Это обеспечивает беспрепятственный доступ к ценным бизнес-данным. Кроме того, Microsoft намерена облегчить интеграцию с сервисами OpenAI. Вскоре также будет доступна разработка пользовательских GPT в Copilot Studio.

Такие платформы, как Copilot Studio, а также другие инструменты low-code и no-code, такие как AppMaster , делают разработку корпоративных сценариев более доступной, упрощая процесс создания функциональных, адаптированных решений.

Похожие статьи

Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome
date 15, дек. 2023
Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome
Google развивает свою инициативу Privacy Sandbox, тестируя защиту от отслеживания – новую функцию, ограничивающую межсайтовое отслеживание.
Web App Development
Пионеры дистрибуции создают платформу для оптимизированного тестирования и управления ИИ
date 15, дек. 2023
Пионеры дистрибуции создают платформу для оптимизированного тестирования и управления ИИ
Скотт Кларк, бывший соучредитель платформы обучения искусственному интеллекту SigOpt, запустил стартап под названием Distributional.
AI Software Entrepreneurship
Задержка выпуска мобильных приложений приводит к огромным потерям доходов: отчет Kobiton
date 15, дек. 2023
Задержка выпуска мобильных приложений приводит к огромным потерям доходов: отчет Kobiton
Согласно недавнему опросу Kobiton, 75 % компаний терпят минимальную потерю дохода в размере 100 000 долларов США из-за задержек с обновлением мобильных приложений.
Automation Mobile App Entrepreneurship
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь