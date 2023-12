Lancio di Copilot Studio da parte di Microsoft: una spinta per lo sviluppo low-code

In uno sviluppo entusiasmante per gli appassionati low-code, Microsoft ha recentemente alzato il sipario su Microsoft Copilot Studio , un innovativo strumento low-code creato appositamente per adattare Microsoft Copilot for Microsoft 365 e creare assistenti IA autonomi. Unendo la semplicità d'uso con l'olismo del drag-and-drop, Copilot Studio offre agli utenti un approccio semplificato per creare e lanciare plug-in direttamente su Copilot per Microsoft 365.

Annunciata ufficialmente il 15 novembre, questa offerta SaaS (software-as-a-service) offre attualmente una prova gratuita per i primi utilizzatori. I potenziali utenti possono accedere a questa prova tramite microsoft.com.

Un'area chiave in cui Microsoft Copilot Studio brilla è la connettività logica e dati che offre. È progettato per rispondere a domande relative al business accedendo a dati e protocolli aziendali pertinenti. Gli sviluppatori che desiderano personalizzare Microsoft Copilot per Microsoft 365 per applicazioni aziendali proprietarie troveranno Copilot Studio uno strumento prezioso. Possono anche sfruttarlo per stabilire e lanciare copiloti personalizzati e autonomi e trasformatori generativi pre-addestrati (GPT), completi di diritti di accesso, dati, parametri di controllo utente e analisi adeguati.

Microsoft Copilot Studio è dotato di un builder grafico completo. Questo builder ricco di funzionalità rafforza la connettività con API e azioni back-end, oltre a contribuire a creare risposte generative utilizzando fonti di conoscenza aziendale come file, SharePoint e siti Web. Per garantire uno stretto controllo aziendale quando necessario, è disponibile l'opzione di integrare le risposte generative con flussi di argomenti su misura, creati manualmente tramite il generatore grafico.

È possibile generare nuovi plugin utilizzando elementi della piattaforma esistenti, come origini dati, prompt AI e connettori. I connettori straordinari preintegrati con la piattaforma includono SAP, Workday e ServiceNow, per un totale di oltre 1.100 connettori precostruiti. Ciò fornisce un accesso continuo a preziosi dati aziendali. Inoltre, Microsoft intende facilitare l'integrazione con i servizi OpenAI. Presto sarà abilitato anche lo sviluppo di GPT personalizzati all'interno di Copilot Studio.

Piattaforme come Copilot Studio, insieme ad altri strumenti low-code e no-code come AppMaster , stanno rendendo lo sviluppo di scenari aziendali più accessibile semplificando il processo di creazione di soluzioni funzionali e su misura.