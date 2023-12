Wprowadzenie przez firmę Microsoft oprogramowania Copilot Studio: wsparcie w zakresie programowania wymagającego niewielkiej ilości kodu

W ramach ekscytującego rozwoju dla entuzjastów low-code firma Microsoft niedawno odsłoniła Microsoft Copilot Studio , innowacyjne narzędzie low-code, stworzone specjalnie z myślą o dostosowywaniu Microsoft Copilot for Microsoft 365 i tworzeniu samodzielnych asystentów AI. Łącząc prostotę obsługi z holizmem drag-and-drop, Copilot Studio oferuje użytkownikom usprawnione podejście do tworzenia i uruchamiania wtyczek bezpośrednio do Copilot dla Microsoft 365.

Oficjalnie ogłoszona 15 listopada oferta oprogramowania jako usługi (SaaS) zapewnia obecnie bezpłatną wersję próbną dla pierwszych użytkowników. Potencjalni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tej wersji próbnej za pośrednictwem witryny microsoft.com.

Jednym z kluczowych obszarów, w którym wyróżnia się Microsoft Copilot Studio jest oferowana przez niego łączność logiczna i łączność danych. Został zaprojektowany, aby odpowiadać na zapytania biznesowe poprzez dostęp do odpowiednich danych biznesowych i protokołów. Programiści chcący spersonalizować Microsoft Copilot for Microsoft 365 pod kątem zastrzeżonych aplikacji dla przedsiębiorstw uznają Copilot Studio za nieocenione narzędzie. Mogą go również wykorzystać do ustanowienia i uruchomienia niestandardowych, samodzielnych drugich pilotów i wstępnie przeszkolonych transformatorów generatywnych (GPT), wraz z odpowiednimi prawami dostępu, danymi, parametrami kontroli użytkownika i analizami.

Microsoft Copilot Studio zawiera kompleksowy kreator graficzny. Ten bogaty w funkcje kreator wzmacnia łączność z interfejsami API i akcjami zaplecza, a także pomaga w tworzeniu generatywnych odpowiedzi przy użyciu źródeł wiedzy przedsiębiorstwa, takich jak pliki, SharePoint i strony internetowe. Aby zapewnić ścisłą kontrolę biznesową, gdy jest to konieczne, dostępna jest opcja uzupełniania odpowiedzi generowanych o niestandardowe przepływy tematów, tworzone ręcznie za pomocą kreatora graficznego.

Nowe wtyczki można wygenerować przy użyciu istniejących elementów platformy, takich jak źródła danych, podpowiedzi AI i łączniki. Wyróżniające się łączniki wstępnie zintegrowane z platformą obejmują SAP, Workday i ServiceNow, co daje łącznie ponad 1100 gotowych łączników. Zapewnia to bezproblemowy dostęp do cennych danych biznesowych. Ponadto Microsoft zamierza ułatwić integrację z usługami OpenAI. Wkrótce możliwe będzie również tworzenie niestandardowych GPT w Copilot Studio.

Platformy takie jak Copilot Studio wraz z innymi narzędziami low-code i no-code, takimi jak AppMaster , czynią tworzenie scenariuszy korporacyjnych bardziej dostępnym, upraszczając proces tworzenia funkcjonalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań.