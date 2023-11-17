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إطلاق Microsoft لـ Copilot Studio: تعزيز لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

Nov 17, 2023
إطلاق Microsoft لـ Copilot Studio: تعزيز لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

في تطور مثير لعشاق low-code ، قامت Microsoft مؤخرًا برفع الستائر عن Microsoft Copilot Studio ، وهي أداة مبتكرة ذات low-code مصممة خصيصًا لضبط Microsoft Copilot for Microsoft 365 ، وإنشاء مساعدين مستقلين يعتمدون الذكاء الاصطناعي. من خلال دمج بساطة الاستخدام مع شمولية drag-and-drop ، يوفر Copilot Studio للمستخدمين نهجًا مبسطًا لإنشاء المكونات الإضافية وإطلاقها مباشرة إلى Copilot لـ Microsoft 365.

تم الإعلان رسميًا عن عرض البرنامج كخدمة (SaaS) في 15 نوفمبر، وهو يوفر حاليًا نسخة تجريبية مجانية للمتبنين الأوائل. يمكن للمستخدمين المحتملين الوصول إلى هذه النسخة التجريبية عبر موقع microsoft.com.

أحد المجالات الرئيسية التي يتألق فيها Microsoft Copilot Studio هو الاتصال المنطقي واتصال البيانات الذي يوفره. لقد تم تصميمه للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالأعمال من خلال الوصول إلى بيانات وبروتوكولات الأعمال ذات الصلة. سيجد المطورون الذين يتطلعون إلى تخصيص Microsoft Copilot لـ Microsoft 365 لتطبيقات المؤسسات الخاصة أن Copilot Studio أداة لا تقدر بثمن. ويمكنهم أيضًا الاستفادة منها لإنشاء وإطلاق مساعدين مخصصين ومستقلين ومحولات توليدية مدربة مسبقًا (GPTs)، مكتملة بحقوق الوصول المناسبة والبيانات ومعلمات التحكم في المستخدم والتحليلات.

تم تزويد Microsoft Copilot Studio بمنشئ رسومي شامل. يعمل هذا المنشئ الغني بالميزات على تعزيز الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات والإجراءات الخلفية، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء استجابات مولدة باستخدام مصادر المعرفة المؤسسية مثل الملفات وSharePoint ومواقع الويب. لضمان التحكم الدقيق في الأعمال كلما كان ذلك ضروريًا، يتوفر خيار استكمال الاستجابات التوليدية بتدفقات موضوعية مخصصة، يتم إنشاؤها يدويًا من خلال أداة إنشاء الرسوم البيانية.

يمكن إنشاء مكونات إضافية جديدة باستخدام عناصر النظام الأساسي الحالية، مثل مصادر البيانات ومطالبات الذكاء الاصطناعي والموصلات. تشتمل الموصلات المتميزة المدمجة مسبقًا في النظام الأساسي على SAP و Workday و ServiceNow ، مما يصل إجماليًا إلى أكثر من 1100 موصل تم إنشاؤه مسبقًا. وهذا يوفر وصولاً سلسًا إلى بيانات الأعمال القيمة. علاوة على ذلك، تعتزم Microsoft تسهيل التكامل مع خدمات OpenAI. قريبًا، سيتم أيضًا تمكين تطوير GPTs المخصصة داخل Copilot Studio.

تعمل الأنظمة الأساسية مثل Copilot Studio، إلى جانب الأدوات الأخرى low-code no-code مثل AppMaster ، على تسهيل الوصول إلى تطوير سيناريو المؤسسة من خلال تبسيط عملية إنشاء حلول وظيفية ومصممة خصيصًا.

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