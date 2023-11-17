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Microsoft'un Copilot Studio'yu Lansmanı: Az Kod Geliştirmeye Destek

Kas 17, 2023
Microsoft'un Copilot Studio'yu Lansmanı: Az Kod Geliştirmeye Destek

low-code meraklıları için heyecan verici bir gelişmeyle Microsoft, yakın zamanda Microsoft Copilot for Microsoft 365 ayarlamak ve bağımsız yapay zeka asistanları oluşturmak için tasarlanmış yenilikçi bir low-code aracı olan Microsoft Copilot Studio'nun üzerindeki perdeleri kaldırdı. Kullanım basitliğini drag-and-drop bütüncüllüğüyle birleştiren Copilot Studio, kullanıcılara eklentileri oluşturma ve doğrudan Microsoft 365 için Copilot'ta başlatma konusunda kolaylaştırılmış bir yaklaşım sunuyor.

Resmi olarak 15 Kasım'da duyurulan bu hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifi, şu anda erken benimseyenler için ücretsiz bir deneme sunuyor. Potansiyel kullanıcılar bu deneme sürümüne microsoft.com üzerinden erişebilir.

Microsoft Copilot Studio öne çıktığı önemli alanlardan biri sunduğu mantıksal bağlantı ve veri bağlantısıdır. İlgili iş verilerine ve protokollerine erişerek işle ilgili sorguları yanıtlamak için tasarlanmıştır. Tescilli kurumsal uygulamalar için Microsoft 365 için Microsoft Copilot'u kişiselleştirmek isteyen geliştiriciler, Copilot Studio'yu paha biçilmez bir araç olarak görecektir. Ayrıca uygun erişim hakları, veriler, kullanıcı kontrol parametreleri ve analizlerle tamamlanan özel, bağımsız yardımcı pilotlar ve Üretken Önceden Eğitimli Transformatörler (GPT'ler) oluşturmak ve başlatmak için de bundan yararlanabilirler.

Microsoft Copilot Studio kapsamlı bir grafik oluşturucuyla donatılmıştır. Bu zengin özelliklere sahip oluşturucu, dosyalar, SharePoint ve web siteleri gibi kurumsal bilgi kaynaklarını kullanarak üretken yanıtlar oluşturmaya yardımcı olmanın yanı sıra arka uç API'ler ve eylemlerle bağlantıyı güçlendirir. Gerektiğinde sıkı iş kontrolü sağlamak için, üretken yanıtları grafik oluşturucu aracılığıyla manuel olarak oluşturulan özel konu akışlarıyla destekleme seçeneği mevcuttur.

Veri kaynakları, yapay zeka istemleri ve bağlayıcılar gibi mevcut platform öğeleri kullanılarak yeni eklentiler oluşturulabilir. Platformla önceden entegre edilmiş öne çıkan bağlayıcılar arasında SAP, Workday ve ServiceNow yer alır ve toplamda 1.100'ün üzerinde önceden oluşturulmuş bağlayıcıya ulaşır. Bu, değerli iş verilerine kesintisiz erişim sağlar. Ayrıca Microsoft, OpenAI hizmetleriyle entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yakında Copilot Studio'da özel GPT'lerin geliştirilmesi de etkinleştirilecek.

Copilot Studio gibi platformlar ve AppMaster gibi diğer low-code ve no-code araçlar, işlevsel, özel çözümler oluşturma sürecini basitleştirerek kurumsal senaryo geliştirmeyi daha erişilebilir hale getiriyor.

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