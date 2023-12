Lançamento do Copilot Studio pela Microsoft: um impulso para o desenvolvimento de baixo código

Em um desenvolvimento empolgante para entusiastas low-code, a Microsoft levantou recentemente as cortinas do Microsoft Copilot Studio , uma ferramenta inovadora low-code desenvolvida especificamente para ajustar Microsoft Copilot for Microsoft 365 e criar assistentes de IA autônomos. Combinando simplicidade de uso com holismo drag-and-drop, o Copilot Studio oferece aos usuários uma abordagem simplificada para criar e lançar plug-ins diretamente no Copilot para Microsoft 365.

Anunciada oficialmente em 15 de novembro, esta oferta de software como serviço (SaaS) oferece atualmente uma avaliação gratuita para os primeiros usuários. Usuários potenciais podem acessar esta avaliação em microsoft.com.

Uma área importante em que Microsoft Copilot Studio se destaca é a conectividade lógica e de dados que ele oferece. Ele foi projetado para responder a consultas relacionadas aos negócios, acessando dados e protocolos comerciais pertinentes. Os desenvolvedores que desejam personalizar o Microsoft Copilot para Microsoft 365 para aplicativos corporativos proprietários considerarão o Copilot Studio uma ferramenta inestimável. Eles também podem aproveitá-lo para estabelecer e lançar copilotos autônomos e personalizados e transformadores generativos pré-treinados (GPTs), completos com direitos de acesso, dados, parâmetros de controle de usuário e análises apropriados.

O Microsoft Copilot Studio vem com um construtor gráfico abrangente. Esse construtor rico em recursos reforça a conectividade com APIs e ações de back-end, além de ajudar a criar respostas generativas usando fontes de conhecimento corporativo, como arquivos, SharePoint e sites. Para garantir um controle rígido do negócio sempre que necessário, está disponível a opção de complementar respostas generativas com fluxos de tópicos personalizados, criados manualmente por meio do construtor gráfico.

Plug-ins novos podem ser gerados usando elementos de plataforma existentes, como fontes de dados, prompts de IA e conectores. Conectores de destaque pré-integrados à plataforma incluem SAP, Workday e ServiceNow, atingindo um total de mais de 1.100 conectores pré-construídos. Isso fornece acesso contínuo a dados comerciais valiosos. Além disso, a Microsoft pretende facilitar a integração com os serviços OpenAI. Em breve, o desenvolvimento de GPTs customizados no Copilot Studio também será habilitado.

Plataformas como o Copilot Studio, juntamente com outras ferramentas low-code e no-code como o AppMaster , estão tornando o desenvolvimento de cenários empresariais mais acessível, simplificando o processo de criação de soluções funcionais e personalizadas.