Microsoft's lancering van Copilot Studio: een boost voor low-code-ontwikkeling

In een opwindende ontwikkeling voor low-code enthousiastelingen heeft Microsoft onlangs de gordijnen opengedaan voor Microsoft Copilot Studio , een innovatieve low-code -tool die speciaal is gebouwd voor het aanpassen van Microsoft Copilot for Microsoft 365 en het creëren van zelfstandige AI-assistenten. Copilot Studio combineert eenvoud in gebruik met drag-and-drop holisme en biedt gebruikers een gestroomlijnde aanpak voor het maken en lanceren van plug-ins rechtstreeks naar Copilot voor Microsoft 365.

Dit software-as-a-service (SaaS)-aanbod, officieel aangekondigd op 15 november, biedt momenteel een gratis proefperiode voor early adopters. Potentiële gebruikers kunnen toegang krijgen tot deze proefversie via microsoft.com.

Een belangrijk gebied waarop Microsoft Copilot Studio uitblinkt, is de logische en dataconnectiviteit die het biedt. Het is ontworpen om bedrijfsgerelateerde vragen te beantwoorden door toegang te krijgen tot relevante bedrijfsgegevens en protocollen. Ontwikkelaars die Microsoft Copilot voor Microsoft 365 willen personaliseren voor eigen bedrijfsapplicaties zullen Copilot Studio een hulpmiddel van onschatbare waarde vinden. Ze kunnen het ook gebruiken om aangepaste, zelfstandige copiloten en Genative Pre-trained Transformers (GPT's) op te zetten en te lanceren, compleet met de juiste toegangsrechten, gegevens, gebruikerscontroleparameters en analyses.

Microsoft Copilot Studio is voorzien van een uitgebreide grafische bouwer. Deze feature-rijke builder versterkt de connectiviteit met back-end API's en acties, en helpt daarnaast bij het creëren van generatieve reacties met behulp van zakelijke kennisbronnen zoals bestanden, SharePoint en websites. Om waar nodig een strakke bedrijfscontrole te garanderen, is de optie beschikbaar om generatieve reacties aan te vullen met op maat gemaakte onderwerpstromen, handmatig gemaakt via de grafische bouwer.

Nieuwe plug-ins kunnen worden gegenereerd met behulp van bestaande platformelementen, zoals gegevensbronnen, AI-prompts en connectoren. Opvallende connectoren die vooraf met het platform zijn geïntegreerd, zijn onder meer SAP, Workday en ServiceNow, waarmee een totaal van meer dan 1.100 vooraf gebouwde connectoren wordt bereikt. Dit biedt naadloze toegang tot waardevolle bedrijfsgegevens. Bovendien is Microsoft van plan de integratie met OpenAI-diensten te vergemakkelijken. Binnenkort zal ook de ontwikkeling van aangepaste GPT's binnen Copilot Studio mogelijk worden gemaakt.

Platforms zoals Copilot Studio, samen met andere low-code en no-code tools zoals AppMaster , maken de ontwikkeling van bedrijfsscenario's toegankelijker door het proces van het creëren van functionele, op maat gemaakte oplossingen te vereenvoudigen.