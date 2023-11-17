Microsoft 推出 Copilot Studio：推动低代码开发

对于low-code爱好者来说，这是一项激动人心的开发，微软最近揭开了Microsoft Copilot Studio 的面纱，这是一款创新的low-code工具，专门用于调整Microsoft Copilot for Microsoft 365并创建独立的 AI 助手。 Copilot Studio 将简单易用性drag-and-drop整体性相结合，为用户提供了一种简化的方法，可以直接在 Copilot for Microsoft 365 中制作和启动插件。

该软件即服务 (SaaS) 产品于 11 月 15 日正式宣布，目前正在为早期采用者提供免费试用。潜在用户可以通过 microsoft.com 访问此试用版。

Microsoft Copilot Studio一大亮点是它提供的逻辑和数据连接。它旨在通过访问相关业务数据和协议来回答与业务相关的查询。希望为专有企业应用程序个性化 Microsoft Copilot for Microsoft 365 的开发人员会发现 Copilot Studio 是一个非常宝贵的工具。他们还可以利用它来建立和启动定制的独立副驾驶和生成式预训练变压器 (GPT)，并配备适当的访问权限、数据、用户控制参数和分析。

Microsoft Copilot Studio 配备了全面的图形生成器。这个功能丰富的构建器除了帮助使用文件、SharePoint 和网站等企业知识源创建生成响应之外，还增强了与后端 API 和操作的连接性。为了确保在必要时进行严格的业务控制，可以选择通过图形生成器手动创建的定制主题流来补充生成响应。

可以使用现有的平台元素（例如数据源、AI 提示和连接器）生成新的插件。与该平台预集成的杰出连接器包括SAP 、 Workday和ServiceNow ，总共有超过 1,100 个预构建连接器。这提供了对有价值的业务数据的无缝访问。此外，微软打算促进与 OpenAI 服务的集成。很快，Copilot Studio 中的自定义 GPT 开发也将启用。

Copilot Studio 等平台以及AppMaster等其他low-code和no-code工具通过简化创建功能性定制解决方案的过程，使企业场景开发变得更加容易。