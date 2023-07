La technosphère accueille un nouvel acteur important des médias sociaux : Threads, la dernière plateforme de Meta, enregistre une base colossale de 20 millions d'utilisateurs, et ce dans les 12 heures qui ont suivi son lancement. Cette popularité instantanée propulse Threads dans une position dominante dans le paysage des médias sociaux, qui évolue rapidement. Synonyme de Twitter à bien des égards, Threads s'intègre fortement à Instagram, permettant aux utilisateurs de transférer leur nom d'utilisateur Instagram sur la nouvelle plateforme, ainsi que de se connecter à leur base de followers prédéterminée.

Bien que les utilisateurs doivent télécharger une application supplémentaire et créer un nouveau compte, ce processus n'a manifestement pas découragé le taux d'adoption enthousiaste. Threads a fait son apparition dans le monde virtuel à 19 heures (heure de l'Est), et à l'aube du lendemain, le nombre d'utilisateurs atteignait 20 millions. Une estimation plus précise fait état d'une montée en flèche à environ 23 833 260 utilisateurs vers 8 h 30, ce qui implique une augmentation de plus d'un million d'utilisateurs en l'espace d'une demi-heure avant 8 h. Le taux de croissance et d'adoption de Threads par Meta n'est rien moins qu'impressionnant. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a également confirmé que Threads avait accumulé plus de 10 millions d'utilisateurs au cours des sept premières heures.

Threads vient s'ajouter à la liste croissante des plateformes de type Twitter qui ont vu le jour en réponse au mécontentement général suscité par l'expérience de plus en plus compromise des utilisateurs sur Twitter. Des plateformes de premier plan telles que Mastodon et Bluesky ont tenté d'offrir un répit, mais Threads a réussi à les surpasser en termes de croissance de la base d'utilisateurs. Son intégration transparente avec Instagram, qui se targue d'une base d'utilisateurs énorme et active, donne à Threads une formidable longueur d'avance.

Alors même que cette nouvelle tombe, la croissance exponentielle de Threads ne montre aucun signe de ralentissement - la plateforme de médias sociaux pourrait déjà être en train de courtiser la barre des 25 millions d'utilisateurs.