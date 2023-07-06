Техносфера приветствует еще одного значительного игрока социальных сетей: новейшая платформа компании Meta, Threads, зарегистрировала колоссальную базу пользователей в 20 миллионов человек - и все это в течение ошеломляющих 12 часов после своего дебюта. Такая мгновенная популярность выводит Threads на лидирующие позиции в быстро меняющемся ландшафте социальных сетей. Синоним Twitter во многих отношениях, Threads в значительной степени интегрирован с Instagram, позволяя пользователям переносить свои имена пользователей Instagram на новую платформу, а также связываться со своей заранее определенной базой подписчиков.

Несмотря на то, что пользователям приходится скачивать дополнительное приложение и заводить новую учетную запись, этот процесс, очевидно, не помешал энтузиазму пользователей. Нити появились в виртуальном мире в 7 часов вечера по восточному времени, а на рассвете следующего дня число пользователей достигло 20 миллионов. Более точная оценка отметила стремительный рост до 23 833 260 пользователей в 8:30 утра по восточному времени, что означает увеличение числа пользователей более чем на 1 миллион за короткий промежуток времени в полчаса до 8 утра. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг также подтвердил, что только за первые семь часов работы Threads набрала более 10 миллионов пользователей.

Threads пополняет растущий список Twitter-подобных платформ, появившихся в ответ на всеобщее недовольство все более ухудшающимся пользовательским опытом в Twitter. Известные платформы, такие как Mastodon и Bluesky, пытались исправить ситуацию, но Threads успешно превзошла их по темпам роста пользовательской базы. Его бесшовная интеграция с Instagram, который может похвастаться огромной и активной пользовательской базой, дает Threads грозную фору.

Даже сейчас, когда появилась эта новость, экспоненциальный рост Threads не проявляет признаков замедления - социальная медиа-платформа уже может приблизиться к отметке в 25 миллионов пользователей. Такие платформы, как AppMaster, облегчают создание таких увлекательных платформ благодаря своим передовым no-code инструментам, которые позволяют быстро разрабатывать веб- и мобильные приложения.