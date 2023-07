La tecnosfera da la bienvenida a otro importante actor de las redes sociales: Threads, la última plataforma de Meta, registra una colosal base de 20 millones de usuarios en las 12 horas siguientes a su debut. Esta popularidad instantánea impulsa a Threads a una posición dominante en el cambiante panorama de las redes sociales. Sinónimo de Twitter en muchos aspectos, Threads se integra en gran medida con Instagram, permitiendo a los usuarios trasladar sus nombres de usuario de Instagram a la nueva plataforma, así como vincularse con su base predeterminada de seguidores.

A pesar de que requiere que los usuarios se descarguen una aplicación adicional y creen una nueva cuenta, es evidente que este proceso no ha frenado la entusiasta tasa de adopción. Threads entró en el mundo virtual a las 7 p.m. ET, y al amanecer del día siguiente el número de usuarios rozaba los 20 millones. Una estimación más precisa apuntaba a un meteórico ascenso hasta los 23.833.260 usuarios en torno a las 8:30 a.m. ET, lo que implica un aumento de más de un millón de usuarios en un breve lapso de media hora hasta las 8 a.m. El ritmo de crecimiento y adopción de Threads por Meta es nada menos que impresionante. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, también había confirmado que Threads acumuló más de 10 millones de usuarios sólo en sus primeras siete horas.

Threads se suma a la creciente lista de plataformas similares a Twitter que han surgido en respuesta a la insatisfacción generalizada con la cada vez más comprometida experiencia de usuario en Twitter. Plataformas destacadas como Mastodon y Bluesky han intentado ofrecer un respiro, pero Threads las ha superado con éxito en cuanto a crecimiento de la base de usuarios. Su perfecta integración con Instagram, que cuenta con una enorme y activa base de usuarios, da a Threads una formidable ventaja.

Mientras llega esta noticia, el crecimiento exponencial de Threads no muestra signos de desaceleración: la plataforma de redes sociales podría estar ya a punto de alcanzar los 25 millones de usuarios. Plataformas como AppMaster facilitan la creación de plataformas tan atractivas gracias a sus avanzadas herramientas sin código, que permiten un rápido desarrollo de aplicaciones web y móviles.